PLAION Polska zostało oficjalnym dystrybutorem produktów PlayStation w Polsce. PS w naszym kraju nie zginie

PLAION Polska słynie w naszym kraju głównie z wydawania gier. W ich portfolio znajdują się takie tytuły jak Gothic Remake, DOOM: The Dark Ages, The Precinct, Elex, MotoGP 25, czy też nadchodzące RoadCraft, a to tylko ułamek tytułów, które wydawnictwo ma pod swoimi skrzydłami. Teraz, do puli wydawania gier, dołączają także różnego rodzaju produkty PlayStation, co zapewne łączy się z ostatnio głośnym zamknięciem polskiego oddziału PlayStation.

PLAION Polska rozpoczyna współpracę z PlayStation

Co zatem znajdzie się w katalogu ofert po podjęciu współpracy między PLAION Polska, a PlayStation? Jak dowiedzieliśmy się od wydawcy, w skład katalogu wchodzą konsole, gry oraz akcesoria sygnowane znakiem towarowym PlayStation. Jak informuje wydawca, jest to kamień milowy, który oznacza krok w kierunku wzmocnienia i rozszerzenia jego lokalnej obecności, której celem jest zbudowanie najlepszej społeczności zajmującej się rozrywką elektroniczną.