Xbox wprowadza nowe ceny gier. Polacy zapłacą jedne z najwyższych stawek i nie dostaną nawet napisów

Pierwszy taki tytuł kosztuje 349 zł i nie zawiera polskiej lokalizacji.

Microsoft nie zwleka z realizacją zapowiedzi dotyczących zmian cenowych. Po podwyżkach cen konsol i akcesoriów, firma zaczyna wdrażać wyższy standard cenowy także dla gier single-player. Pierwszym przykładem tego ruchu jest The Outer Worlds 2, które zostało zaprezentowane podczas Xbox Games Showcase 2025. The Outer Worlds 2 – pierwsza gra single-player w nowym starnardzie cenowym The Outer Worlds 2 trafi na rynek jeszcze w tym roku i już teraz można zamówić ją w przedsprzedaży. Na Steamie standardowe wydanie kosztuje aż 349 zł, a wersja Premium Edition została wyceniona na 424 zł. To wyjątkowo wysoka cena jak na grę dla jednego gracza, a mimo to Microsoft nie oferuje nawet podstawowej lokalizacji dla polskich użytkowników. Wczytywanie ramki mediów.

Co więcej, cena obowiązująca w Polsce należy do najwyższych w Europie. Drożej zapłacą jedynie gracze z Wielkiej Brytanii (o 2%) i Szwajcarii (o 4,7%). Dla porównania, w wielu innych krajach europejskich gra kosztuje od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych mniej.

GramTV przedstawia:

Pomimo wysokiej ceny The Outer Worlds 2 nie otrzyma nawet polskich napisów. To decyzja, która spotkała się z krytyką ze strony graczy, a niektórzy komentują, że Microsoft celowo zniechęca do zakupu, by promować subskrypcję Xbox Game Pass. Warto przypomnieć, że The Outer Worlds 2 zadebiutuje 29 października 2025 roku. Gra zmierza na PC, Xbox Series X/S i PS5.