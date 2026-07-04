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Kryzys Nacon trwa. Studio odpowiedzialne za Edge of Memories miało zostać zlikwidowane

Maciej Petryszyn
2026/07/04 16:30
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Od 5 lat gra Edge of Memories pozostaje w produkcji. Teraz jednak wiele wskazuje, iż niekoniecznie ukończ ją studio, które prace nad nią zaczęło.

Pojawiły się bowiem doniesienia, że kryzys w Nacon trwa. A rykoszetem z tego powodu oberwie jedna z ekip.

Edge of Memories
Edge of Memories

Twórcy Edge of Memories nie dokończą gry?

Jak podaje Gauthier “Gautoz” Andres z serwisu Origami, studio Midgar Studio miało zostać postawione w stan likwidacji. Decyzję w tej kwestii miał podjąć syndyk, który odpowiada za restrukturyzację grupy Nacon. Jej problemy finansowe wyszły na jaw w lutym, gdy okazało się, iż złożyła ona wniosek o upadłość. Z tego też powodu m.in. przełożono zapowiadaną wcześniej prezentację Nacon Connect 2026. Ta finalnie odbyła się z 2-miesięcznym poślizgiem i, co więcej, pokazano na niej nawet nowy materiał ze wspomnianego Edge of Memories. Wtedy nic nie zapowiadało, że to nie Midgar dokończy ten projekt.

GramTV przedstawia:

Według Gautoza, EoM obecnie nie jest już zarządzane przez zespół z Montpellier. I to pomimo faktu, że gra miała rzekomo wkraczać na ostatnią prostą całego długiego procesu deweloperskiego. Co więc dalej? Nie ma w tym obszarze pewności, bo możliwe jest zarówno skasowanie projektu, jak i np. wydanie go w obecnym stanie. Inny scenariusz zakłada zaangażowanie partnerskiego studia, by to usunęło z Edge of Memories jak największą liczbę błędów. Pytanie, czy to się uda, bo samo Midgar pośród chaosu likwidacyjnego ma podobno starać się zorganizować przekazanie dokumentacji, co wbrew pozorom nie jest takie łatwe.

W następstwie kryzysu w Nacon trzy studia Francuzów okazały się niewypłacalne. Do tego pod koniec kwietnia podjęto decyzję o zamknięciu Spiders, twórców GreedFall i Steelrising, podczas gdy w KT Racing, zajmującym się rozwojem Test Drive Unlimited: Solar Crown, ma dojść do zwolnień.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/20554-after-spiders-nacon-is-set-to-close-midgar-studio-edge-of-memories

Tagi:

News
zamknięcie
Midgar
Midgar Studio
Nacon
Edge of Memories
zamknięcie studia
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112