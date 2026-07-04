Kryzys Nacon trwa. Studio odpowiedzialne za Edge of Memories miało zostać zlikwidowane

Pojawiły się bowiem doniesienia, że kryzys w Nacon trwa. A rykoszetem z tego powodu oberwie jedna z ekip.
Twórcy Edge of Memories nie dokończą gry?
Jak podaje Gauthier “Gautoz” Andres z serwisu Origami, studio Midgar Studio miało zostać postawione w stan likwidacji. Decyzję w tej kwestii miał podjąć syndyk, który odpowiada za restrukturyzację grupy Nacon. Jej problemy finansowe wyszły na jaw w lutym, gdy okazało się, iż złożyła ona wniosek o upadłość. Z tego też powodu m.in. przełożono zapowiadaną wcześniej prezentację Nacon Connect 2026. Ta finalnie odbyła się z 2-miesięcznym poślizgiem i, co więcej, pokazano na niej nawet nowy materiał ze wspomnianego Edge of Memories. Wtedy nic nie zapowiadało, że to nie Midgar dokończy ten projekt.
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