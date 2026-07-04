Kryzys Nacon trwa. Studio odpowiedzialne za Edge of Memories miało zostać zlikwidowane

Według Gautoza, EoM obecnie nie jest już zarządzane przez zespół z Montpellier. I to pomimo faktu, że gra miała rzekomo wkraczać na ostatnią prostą całego długiego procesu deweloperskiego. Co więc dalej? Nie ma w tym obszarze pewności, bo możliwe jest zarówno skasowanie projektu, jak i np. wydanie go w obecnym stanie. Inny scenariusz zakłada zaangażowanie partnerskiego studia, by to usunęło z Edge of Memories jak największą liczbę błędów. Pytanie, czy to się uda, bo samo Midgar pośród chaosu likwidacyjnego ma podobno starać się zorganizować przekazanie dokumentacji, co wbrew pozorom nie jest takie łatwe.

W następstwie kryzysu w Nacon trzy studia Francuzów okazały się niewypłacalne. Do tego pod koniec kwietnia podjęto decyzję o zamknięciu Spiders, twórców GreedFall i Steelrising, podczas gdy w KT Racing, zajmującym się rozwojem Test Drive Unlimited: Solar Crown, ma dojść do zwolnień.