Studio KT Racing czekają zwolnienia. Co dalej z Test Drive Unlimited: Solar Crown?

Firma przeprowadziła dogłębną strategiczną analizę wszystkich swoich działań. Proces ten ma na celu racjonalizację inwestycji w projekty obarczone najmniejszym ryzykiem oraz zbudowanie solidnego i trwałego modelu operacyjnego.
Spółka nie ukrywa, że jednym z głównych elementów planu będzie zmniejszenie kosztów funkcjonowania oraz redukcja liczby pracowników:
W tym kontekście firma podjęła znaczące działania mające uprościć strukturę kosztów, czemu towarzyszy dostosowanie wielkości zatrudnienia.
Nacon tłumaczy również, że celem tych działań jest stworzenie bardziej elastycznej organizacji:
Inicjatywa ta ma na celu stworzenie bardziej zwinnej organizacji, zdolnej do osiągania trwałej poprawy efektywności strukturalnej.
Na razie nie ujawniono, ilu dokładnie pracowników KT Racing straci pracę w ramach reorganizacji. Mimo problemów finansowych wsparcie dla Test Drive Unlimited: Solar Crown ma być kontynuowane przynajmniej do końca obecnego roku. Twórcy nadal planują dodanie długo wyczekiwanej funkcji zakupu nieruchomości, która ma trafić do gry jeszcze w 2026 roku.
W produkcji pozostaje także Endurance Motorsport Series. Choć tytuł wciąż nie otrzymał dokładnej daty premiery, Nacon zapewnia, że gra nadal zmierza ku debiutowi jeszcze w tym roku. Niedawno zaprezentowano również nowe fragmenty rozgrywki. W tle całej sytuacji pojawiają się jednak kolejne sygnały świadczące o ograniczaniu roli KT Racing w strukturach Naconu. Firma potwierdziła bowiem, że nowe gry oparte na licencji Rajdowych Mistrzostw Świata FIA od 2027 roku będą tworzone już nie przez KT Racing, lecz przez nowe studio Grit Games. Podobnie wygląda sytuacja z MXGP 26, które powstaje wyłącznie w Artefacts Studio. Poprzednia odsłona, MXGP 24, była jeszcze współtworzona przez KT Racing. Nacon zakończył również współpracę z projektem Rennsport w zakresie konsolowego wydawania gry.
Raport finansowy pokazuje także pogarszającą się sytuację ekonomiczną firmy. Przychody Naconu między styczniem a marcem 2026 roku spadły o 3,8 procent względem analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły 36,6 miliona euro.
