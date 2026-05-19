Studio KT Racing czekają zwolnienia. Co dalej z Test Drive Unlimited: Solar Crown?

Francuski gigant branży gamingowej już blisko trzy miesiące temu złożył wniosek o niewypłacalność , co wywołało ogromną niepewność wokół przyszłości firmy oraz należących do niej studiów deweloperskich. Teraz Nacon oficjalnie przyznał, że częścią procesu restrukturyzacji będą redukcje zatrudnienia w KT Racing. Firma określa cały proces jako element “postępowania reorganizacji sądowej” i szeroko zakrojonej restrukturyzacji działalności. W opublikowanym komunikacie Nacon przekazał:

Studio KT Racing, dawniej znane jako Kylotonn i odpowiedzialne za Test Drive Unlimited Solar Crown, czekają zwolnienia pracowników. Informację oficjalnie potwierdziła spółka matka Nacon w najnowszym raporcie finansowym za czwarty kwartał roku fiskalnego 2025-2026. W ydawca długo zwlekał z tą informacją, choć już kilkanaście dni temu związki zawodowe informowały, że jest coś na rzeczy.

Firma przeprowadziła dogłębną strategiczną analizę wszystkich swoich działań. Proces ten ma na celu racjonalizację inwestycji w projekty obarczone najmniejszym ryzykiem oraz zbudowanie solidnego i trwałego modelu operacyjnego.

Na razie nie ujawniono, ilu dokładnie pracowników KT Racing straci pracę w ramach reorganizacji. Mimo problemów finansowych wsparcie dla Test Drive Unlimited: Solar Crown ma być kontynuowane przynajmniej do końca obecnego roku. Twórcy nadal planują dodanie długo wyczekiwanej funkcji zakupu nieruchomości, która ma trafić do gry jeszcze w 2026 roku.

W produkcji pozostaje także Endurance Motorsport Series. Choć tytuł wciąż nie otrzymał dokładnej daty premiery, Nacon zapewnia, że gra nadal zmierza ku debiutowi jeszcze w tym roku. Niedawno zaprezentowano również nowe fragmenty rozgrywki. W tle całej sytuacji pojawiają się jednak kolejne sygnały świadczące o ograniczaniu roli KT Racing w strukturach Naconu. Firma potwierdziła bowiem, że nowe gry oparte na licencji Rajdowych Mistrzostw Świata FIA od 2027 roku będą tworzone już nie przez KT Racing, lecz przez nowe studio Grit Games. Podobnie wygląda sytuacja z MXGP 26, które powstaje wyłącznie w Artefacts Studio. Poprzednia odsłona, MXGP 24, była jeszcze współtworzona przez KT Racing. Nacon zakończył również współpracę z projektem Rennsport w zakresie konsolowego wydawania gry.

Raport finansowy pokazuje także pogarszającą się sytuację ekonomiczną firmy. Przychody Naconu między styczniem a marcem 2026 roku spadły o 3,8 procent względem analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły 36,6 miliona euro.