Zaloguj się lub Zarejestruj

Studio KT Racing czekają zwolnienia. Co dalej z Test Drive Unlimited: Solar Crown?

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/05/19 12:50
0
0

Czy zwolnienia w KT Racing oznaczają koniec wsparcia dla Test Drive Unlimited: Solar Crown?

Studio KT Racing, dawniej znane jako Kylotonn i odpowiedzialne za Test Drive Unlimited Solar Crown, czekają zwolnienia pracowników. Informację oficjalnie potwierdziła spółka matka Nacon w najnowszym raporcie finansowym za czwarty kwartał roku fiskalnego 2025-2026. Wydawca długo zwlekał z tą informacją, choć już kilkanaście dni temu związki zawodowe informowały, że jest coś na rzeczy.

Test Drive Unlimited Solar Crown
Test Drive Unlimited Solar Crown

KT Racing czekają zwolnienia

Francuski gigant branży gamingowej już blisko trzy miesiące temu złożył wniosek o niewypłacalność, co wywołało ogromną niepewność wokół przyszłości firmy oraz należących do niej studiów deweloperskich. Teraz Nacon oficjalnie przyznał, że częścią procesu restrukturyzacji będą redukcje zatrudnienia w KT Racing. Firma określa cały proces jako element “postępowania reorganizacji sądowej” i szeroko zakrojonej restrukturyzacji działalności. W opublikowanym komunikacie Nacon przekazał:

Firma przeprowadziła dogłębną strategiczną analizę wszystkich swoich działań. Proces ten ma na celu racjonalizację inwestycji w projekty obarczone najmniejszym ryzykiem oraz zbudowanie solidnego i trwałego modelu operacyjnego.

Spółka nie ukrywa, że jednym z głównych elementów planu będzie zmniejszenie kosztów funkcjonowania oraz redukcja liczby pracowników:

W tym kontekście firma podjęła znaczące działania mające uprościć strukturę kosztów, czemu towarzyszy dostosowanie wielkości zatrudnienia.

Nacon tłumaczy również, że celem tych działań jest stworzenie bardziej elastycznej organizacji:

Inicjatywa ta ma na celu stworzenie bardziej zwinnej organizacji, zdolnej do osiągania trwałej poprawy efektywności strukturalnej.

GramTV przedstawia:

Na razie nie ujawniono, ilu dokładnie pracowników KT Racing straci pracę w ramach reorganizacji. Mimo problemów finansowych wsparcie dla Test Drive Unlimited: Solar Crown ma być kontynuowane przynajmniej do końca obecnego roku. Twórcy nadal planują dodanie długo wyczekiwanej funkcji zakupu nieruchomości, która ma trafić do gry jeszcze w 2026 roku.

W produkcji pozostaje także Endurance Motorsport Series. Choć tytuł wciąż nie otrzymał dokładnej daty premiery, Nacon zapewnia, że gra nadal zmierza ku debiutowi jeszcze w tym roku. Niedawno zaprezentowano również nowe fragmenty rozgrywki. W tle całej sytuacji pojawiają się jednak kolejne sygnały świadczące o ograniczaniu roli KT Racing w strukturach Naconu. Firma potwierdziła bowiem, że nowe gry oparte na licencji Rajdowych Mistrzostw Świata FIA od 2027 roku będą tworzone już nie przez KT Racing, lecz przez nowe studio Grit Games. Podobnie wygląda sytuacja z MXGP 26, które powstaje wyłącznie w Artefacts Studio. Poprzednia odsłona, MXGP 24, była jeszcze współtworzona przez KT Racing. Nacon zakończył również współpracę z projektem Rennsport w zakresie konsolowego wydawania gry.

Raport finansowy pokazuje także pogarszającą się sytuację ekonomiczną firmy. Przychody Naconu między styczniem a marcem 2026 roku spadły o 3,8 procent względem analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły 36,6 miliona euro.

Źródło:https://traxion.gg/test-drive-unlimited-developer-to-undergo-job-losses-during-nacon-resizing/

Tagi:

News
wyścigi
zwolnienia
WRC
Kylotonn
Wyścigowe
Nacon
Test Drive Unlimited: Solar Crown
KT Racing
Endurance Motorsport Series
kryzys
kryzys branży growej
wyścigi samochodowe
wyścigi arcade
wyścigi endurance
wyścigi simcade
MXGP 26
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112