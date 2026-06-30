Oczekiwana od 6 lat gra Xboxa zostanie skasowana? Studio ma zostać zamknięte lub sprzedane

Po Hellblade to może być kolejna gra, która pomimo prezentacji na Xbox Games Showcase może jednak nie trafić na rynek.

Undead Labs, czyli studio odpowiedzialne za serię State of Decay, może być kolejnym zespołem zagrożonym zamknięciem w ramach dużej reorganizacji działu gier Microsoftu. Informacje te pojawiły się zaledwie kilka tygodni po tym, jak State of Decay 3 pokazano podczas Xbox Games Showcase. State of Decay 3 – gra zostanie skasowana pomimo wielu lat produkcji? Na początku czerwca Asha Sharma, CEO Xboxa, poinformowała, że Microsoft rozpoczął proces „resetowania” swojego biznesu gamingowego. Według doniesień zmiany mogą oznaczać znaczące zwolnienia, a także zamknięcie kilku studiów należących do Xboxa.

Początkowo Bloomberg wskazywał, że na liście zagrożonych zespołów znalazły się Compulsion Games, Double Fine oraz Ninja Theory. Informacje te miały zostać potwierdzone również przez różne źródła. Według doniesień wspomniane studia rozpoczęły rozmowy w sprawie uniezależnienia się od Microsoftu, co miałoby pomóc im uniknąć zamknięcia. Teraz do tego grona dołączyło Undead Labs. Jak podaje Games Beat, twórcy State of Decay 3 również mają szukać kupca. W przypadku niepowodzenia zagrożonych może być około 110 miejsc pracy. Studio z siedzibą w Seattle zostało przejęte przez Microsoft w 2018 roku, ale od tamtej pory nie wydało jeszcze żadnej nowej gry pod skrzydłami amerykańskiego giganta.

GramTV przedstawia:

Według Games Beat cięcia mają dotknąć także inne części gamingowego biznesu Microsoftu, w tym Blizzard, Bethesdę oraz kolejne zespoły. W tych przypadkach mowa jednak przede wszystkim o reedukacji stanowisk. Źródła twierdzą, że może to być największa pojedyncza seria cięć w historii Xboxa. Sytuacja Undead Labs jest szczególnie zaskakująca w kontekście State of Decay 3. Gra została zapowiedziana jeszcze w 2020 roku, ale później studio przyznało, że pierwszy zwiastun miał przede wszystkim poinformować graczy o istnieniu projektu. Na tamtym etapie produkcja była podobno jedynie „dokumentem w Wordzie”. State of Decay 3 powróciło dopiero podczas tegorocznego Xbox Games Showcase. Przy okazji zapowiedziano, że gra ma ukazać się w 2027 roku na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. Jeśli najnowsze doniesienia się potwierdzą, Undead Labs będzie już drugim studiem, które pokazało swoją grę podczas czerwcowej prezentacji Xboxa, a jednocześnie znalazło się na liście zespołów zagrożonych zamknięciem. Drugim takim przypadkiem ma być Ninja Theory, czyli twórcy nadchodzącego Hellblade.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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