Nacon składa wniosek o upadłość. Co dalej z GreedFall i Test Drive?

Mikołaj Berlik
2026/02/25 11:50
Ogromne problemy firmy.

Francuska spółka Nacon oficjalnie złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości oraz otwarcie postępowania sanacyjnego. Jest to wynik głębokiego kryzysu finansowego spółki-matki, Bigben Interactive, która nie była w stanie spłacić 43 mln euro zadłużenia wobec posiadaczy obligacji.

Nacon
Nacon

Nacon – dlaczego doszło do katastrofy?

Problemy Bigben Interactive bezpośrednio uderzyły w Nacona. Już w zeszłym tygodniu wstrzymano obrót akcjami spółki, a dzisiejszy komunikat potwierdził najgorsze: dostępne aktywa firmy nie pozwalają na regulowanie bieżących zobowiązań. Postępowanie sanacyjne to próba ratowania firmy poprzez głęboką restrukturyzację, ale o jej losie zdecyduje sąd na początku marca.

Nacon to nie tylko wydawca, ale i właściciel licznych studiów deweloperskich. Widmo upadłości kładzie się cieniem na projektach takich zespołów jak:

  • Spiders (twórcy nadchodzącego GreedFall II),
  • Cyanide (seria Styx i Call of Cthulhu),
  • Kylotonn (Test Drive Unlimited: Solar Crown),
  • Nacon Studio Milan (Terminator: Survivors).

GramTV przedstawia:

Co więcej, zaplanowany na 4 marca pokaz Nacon Connect 2026 stoi obecnie pod wielkim znakiem zapytania. Trudno oczekiwać hucznej prezentacji nowych gier w momencie, gdy firma walczy o przetrwanie w sądzie.

Na ten moment gry, które już trafiły na rynek (jak niedawne Styx: Blades of Greed), pozostają w sprzedaży, ale przyszłość nadchodzących tytułów i wsparcia dla obecnych produkcji jest niepewna. Jeśli sanacja się nie powiedzie, studia należące do Nacona mogą zostać wystawione na sprzedaż lub zamknięte.

Źródło:https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/25/3244270/0/en/PRESS-RELEASE-Nacon-announces-that-it-has-today-filed-for-insolvency-and-is-requesting-the-initiation-of-judicial-reorganisation-proceedings.html

News
wydawca
sąd
Nacon
problemy
upadłość
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:31

Ale numer - ogłaszają prezkę, a parę dni później updałość.

Prawda jest taka że te studia miały chyba większe szanse będąc samodzielne - Cyanide np. pamiętam z ciekawych projektów które różnie sobie radziły, ale je kojarze.

Reszta studiów i ich tytułów chyba nie były zbytnimi hitami... i to na pewno to też Naconowi nie pomogło.




