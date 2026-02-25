Nacon składa wniosek o upadłość. Co dalej z GreedFall i Test Drive?

Francuska spółka Nacon oficjalnie złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości oraz otwarcie postępowania sanacyjnego. Jest to wynik głębokiego kryzysu finansowego spółki-matki, Bigben Interactive, która nie była w stanie spłacić 43 mln euro zadłużenia wobec posiadaczy obligacji.
Nacon – dlaczego doszło do katastrofy?
Problemy Bigben Interactive bezpośrednio uderzyły w Nacona. Już w zeszłym tygodniu wstrzymano obrót akcjami spółki, a dzisiejszy komunikat potwierdził najgorsze: dostępne aktywa firmy nie pozwalają na regulowanie bieżących zobowiązań. Postępowanie sanacyjne to próba ratowania firmy poprzez głęboką restrukturyzację, ale o jej losie zdecyduje sąd na początku marca.
Nacon to nie tylko wydawca, ale i właściciel licznych studiów deweloperskich. Widmo upadłości kładzie się cieniem na projektach takich zespołów jak:
Na ten moment gry, które już trafiły na rynek (jak niedawne Styx: Blades of Greed), pozostają w sprzedaży, ale przyszłość nadchodzących tytułów i wsparcia dla obecnych produkcji jest niepewna. Jeśli sanacja się nie powiedzie, studia należące do Nacona mogą zostać wystawione na sprzedaż lub zamknięte.