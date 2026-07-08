Bolesne rozstanie z XBOX-em. Twórcy Hitmana i 007 zamykają jedno ze swoich studiów

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że IOI znajduje się na fali wznoszącej. Bardzo ciepłe przyjęcie 007 First Light – gry opartej na potężnej franczyzie, jaką jest James Bond – dawało nadzieje na pozytywną przyszłość. Wtedy jednak okazało się, że Duńczycy utracili ważnego partnera, który wspomagał ich przy kolejnym tytule, znanym pod roboczą nazwą Project Fantasy. Dotychczas nie było jasne, kto współfinansuje tę grę, dziś wiemy już jednak, iż był to XBOX . Zieloni w następstwie trwających roszad oraz tzw. resetu mocno przearanżowali swoje zaangażowanie w różnych sektorach, w tym również w tym.

Już wtedy, gdy doszło do tego rozstania, IO Interactive nie kryło, że prawdopodobnie doprowadzi ono do konieczności zwolnień. Teraz jednak okazało się, że nie tylko. Z jednej strony i owszem – redukcja etatów w różnych ekipach stała się faktem, ale dodatkowo dokonano zamknięcia całego studia w Turcji. IOI Istambul powstało wiosną 2023 roku i od tego czasu wspierało inne zespoły w pracach zarówno nad 007 First Light, jak i Project Fantasy. Niemniej trudności finansowe wymogły na włodarzach rezygnację z tej filii, by pomimo utraty partnera móc kontynuować działalność w innych obszarach.

W opublikowanym oświadczeniu możemy wyczytać, że wprowadzenie zmian było konieczne: