Bolesne rozstanie z XBOX-em. Twórcy Hitmana i 007 zamykają jedno ze swoich studiów

Pod koniec ubiegłego miesiąca IO Interactive potwierdziło utratę ważnego partnera. To miało mieć daleko idące skutki.
Teraz poznaliśmy skalę. Centrala w Danii zmuszona została, by podjąć trudną decyzję.
IOI zamyka studio w Stambule
Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że IOI znajduje się na fali wznoszącej. Bardzo ciepłe przyjęcie 007 First Light – gry opartej na potężnej franczyzie, jaką jest James Bond – dawało nadzieje na pozytywną przyszłość. Wtedy jednak okazało się, że Duńczycy utracili ważnego partnera, który wspomagał ich przy kolejnym tytule, znanym pod roboczą nazwą Project Fantasy. Dotychczas nie było jasne, kto współfinansuje tę grę, dziś wiemy już jednak, iż był to XBOX. Zieloni w następstwie trwających roszad oraz tzw. resetu mocno przearanżowali swoje zaangażowanie w różnych sektorach, w tym również w tym.
Już wtedy, gdy doszło do tego rozstania, IO Interactive nie kryło, że prawdopodobnie doprowadzi ono do konieczności zwolnień. Teraz jednak okazało się, że nie tylko. Z jednej strony i owszem – redukcja etatów w różnych ekipach stała się faktem, ale dodatkowo dokonano zamknięcia całego studia w Turcji. IOI Istambul powstało wiosną 2023 roku i od tego czasu wspierało inne zespoły w pracach zarówno nad 007 First Light, jak i Project Fantasy. Niemniej trudności finansowe wymogły na włodarzach rezygnację z tej filii, by pomimo utraty partnera móc kontynuować działalność w innych obszarach.
W opublikowanym oświadczeniu możemy wyczytać, że wprowadzenie zmian było konieczne:
W związku z zakończeniem naszej zewnętrznej współpracy finansowej przy Project Fantasy, IOI odzyskało pełne prawa do projektu oraz naszej własności intelektualnej. Będziemy nadal rozwijać i finansować go niezależnie, obok naszych pozostałych projektów. W tym kontekście musieliśmy znaleźć nową równowagę dla długoterminowej przyszłości studia, skupiając się na sukcesie naszych głównych, wewnętrznych tytułów zamiast na projektach zewnętrznych i potencjalnych mobilnych spin-offach. Oznaczało to wprowadzenie zmian, a także zaproponowanie zmian w naszych studiach: zamknięcie naszego studia w Stambule oraz rozpoczęcie procesu rozstania się z kolegami, którzy stanowili istotną część tego, czym jest IOI.
W tej chwili skupiamy się przede wszystkim na jak najlepszym wspieraniu osób, których to dotyczy, w tym trudnym okresie. Jeśli wiecie o jakichkolwiek ofertach pracy w waszych sieciach kontaktów, będziemy szczerze wdzięczni za każde wsparcie, jakie możecie zaoferować utalentowanym ludziom z IOI, którzy mogą teraz szukać nowych możliwości zawodowych.
Są to trudne, ale konieczne decyzje, podjęte w celu zabezpieczenia długoterminowej przyszłości IO Interactive jako jednego z nielicznych w pełni niezależnych deweloperów i wydawców gier AAA, a także aby dać Project Fantasy jak najlepsze fundamenty do osiągnięcia sukcesu pod wodzą naszej własnej pasji i kierownictwa. Project Fantasy to gra, świat i marka, którym jesteśmy całkowicie oddani, i nie możemy się doczekać, aż podzielimy się z Wami efektami naszej pracy.
GramTV przedstawia:
Rzeczony Project Fantasy ma być zupełnie nowym IP, którego akcja, co po samej nazwie raczej nie dziwi, dziać się będzie w świecie fantasy. Co jednak istotne, sama gra, chociaż nie wiadomo, czy powstaje jako pełnoprawne MMO, miała być nastawiona na rozgrywkę sieciową. Tak czy inaczej, produkcja ma być na tyle wymagająca, iż zaangażowane w nią są wszystkie ekipy IO Interactive, a więc z Kopenhagi, Malmo, Brighton, Barcelony. Dodatkowo twórcy planują nie tylko wpuścić Project Fantasy na rynek, ale wspierać go również po premierze.
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