Były szef PlayStation ujawnia, dlaczego zamknięto studio odpowiedzialne za Shadow of the Colossus i Ico. „Ich gry nie były wystarczająco duże”

Minęło już pięć lat od zamknięcia Japan Studio, jednego z najbardziej cenionych zespołów w historii PlayStation. Teraz były prezes Sony Interactive Entertainment, Shuhei Yoshida, ponownie odniósł się do tej decyzji i wyjaśnił, dlaczego studio odpowiedzialne za takie produkcje jak Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian czy Gravity Rush nie miało miejsca w strategii Sony.

Tworzyli mnóstwo kreatywnych gier, ale nie były one projektami o dużej skali. Wraz z erą PS4 i PS5 PlayStation stopniowo przestawiało się na produkcje AAA. Nie wszyscy odnaleźli się w nowej sytuacji.

Słowa Yoshidy pokrywają się z jego wcześniejszymi wypowiedziami, w których twierdził, że gry Japan Studio nie napędzały sprzedaży konsol, mimo uznania ze strony graczy i krytyków. Dziś decyzja może wydawać się jeszcze bardziej kontrowersyjna. Japan Studio zakończyło działalność w 2021 roku. Wielu deweloperów założyło później własne studia lub dołączyło do innych zespołów, pracując nad nowymi projektami, takimi jak Slitterhead czy Ratatan.

Wypowiedzi Yoshidy pojawiają się w momencie, gdy coraz więcej graczy zwraca uwagę, że rynek ponownie otwiera się na mniejsze produkcje. Sukcesy takich tytułów jak Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince czy Hollow Knight: Silksong pokazują, że nie tylko kosztowne superprodukcje potrafią zdobywać uznanie i osiągać świetne wyniki.

Tym bardziej decyzja o zamknięciu Japan Studio jest dziś oceniana przez wielu fanów jako krótkowzroczna. W ostatnich latach Sony wydało setki milionów dolarów na projekty AAA i gry-usługi, z których część – jak Concord – okazała się kosztowną porażką. Dla wielu graczy jest to dowód, że w portfolio PlayStation wciąż znalazłoby się miejsce dla mniejszych, bardziej kreatywnych produkcji, z których słynęło właśnie Japan Studio.