Kryzys w NACON trwa. Twórcy GreedFall, WRC i Styx niewypłacalni

Dla branży to mocny cios, bo mówimy o ekipach z wyrobionym już imieniem. Weźmy takie Spiders, które ma na swoim koncie m.in. dwie odsłony cyklu GreedFall, z czego jedna ukazała się zaledwie 2 tygodnie temu. Ponadto francuska ekipa stworzyła także Steelrising. Z kolei Kylotonn najbardziej znane jest z serii gier tworzonych na licencji World Rally Championship, a ponadto 2 lata temu wydało ostatnią jak dotychczas część Test Drive, Unlimited Solar Crown. Do tego wszystkiego dochodzi Cyanide, którego wizytówką jest cykl o pyskatym goblinie znany jako Styx, chociaż studio to może też pochwalić się Call of Cthulhu z 2018 roku.

Dla samego NACON to dalszy ciąg problemów. Już pod koniec lutego francuska spółka złożyła wniosek o upadłość, co było następstwem głębokiego kryzysu finansowego spółki-matki, Bigben Interactive. Ta nie była w stanie spłacić 43 mln euro zadłużenia wobec posiadaczy obligacji. Problemy te przyczyniły się też do tego, że wyczekiwany pokaz, Nacon Connect 2026, został odwołany zaledwie 2 dni przed tym, jak miał się odbyć. Prezentację przeniesiono co prawda na inny termin, ale ten jak dotychczas nie został ujawniony.