Kryzys w NACON trwa. Twórcy GreedFall, WRC i Styx niewypłacalni

Maciej Petryszyn
2026/03/24 15:10
O problemach w obozie NACON wiadomo już od kilku tygodni. Teraz jednak ciąg dalszy sprawy, tym razem związany ze spółkami zależnymi od francuskiej firmy.

Konkretniej mówiąc – trzema spółkami. Te również popadły w tarapaty, o czym informuje serwis Game Developer.

GreedFall: The Dying World
Trzy studia podległe NACON niewypłacalne

Według doniesień wspomnianego serwisu trzy należące do NACON studia, tj. Spiders, Kylotonn oraz Cyanide, zgłosiły swoją niewypłacalność. W efekcie przechodzą one teraz w tryb sądowej restrukturyzacji. To oznacza zamrożenie finansowych zobowiązań na nawet 18 miesięcy, bo tyle może potrwać związana z tym obserwacja ze strony odpowiednich organów. Przez rzeczone półtora roku każde ze studiów będzie mogło zaproponować swój plan restrukturyzacji zadłużenia, a także podjąć działania, których celem będzie finansowe uzdrowienie przedsiębiorstw. Pozostaje jednak pytanie, czy uda się znaleźć wyjście z tej sytuacji?

Dla branży to mocny cios, bo mówimy o ekipach z wyrobionym już imieniem. Weźmy takie Spiders, które ma na swoim koncie m.in. dwie odsłony cyklu GreedFall, z czego jedna ukazała się zaledwie 2 tygodnie temu. Ponadto francuska ekipa stworzyła także Steelrising. Z kolei Kylotonn najbardziej znane jest z serii gier tworzonych na licencji World Rally Championship, a ponadto 2 lata temu wydało ostatnią jak dotychczas część Test Drive, Unlimited Solar Crown. Do tego wszystkiego dochodzi Cyanide, którego wizytówką jest cykl o pyskatym goblinie znany jako Styx, chociaż studio to może też pochwalić się Call of Cthulhu z 2018 roku.

Dla samego NACON to dalszy ciąg problemów. Już pod koniec lutego francuska spółka złożyła wniosek o upadłość, co było następstwem głębokiego kryzysu finansowego spółki-matki, Bigben Interactive. Ta nie była w stanie spłacić 43 mln euro zadłużenia wobec posiadaczy obligacji. Problemy te przyczyniły się też do tego, że wyczekiwany pokaz, Nacon Connect 2026, został odwołany zaledwie 2 dni przed tym, jak miał się odbyć. Prezentację przeniesiono co prawda na inny termin, ale ten jak dotychczas nie został ujawniony.

Źródło:https://insider-gaming.com/greedfall-dev-among-three-nacon-studios-filing-for-insolvency/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

