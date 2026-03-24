Kryzys w NACON trwa. Twórcy GreedFall, WRC i Styx niewypłacalni

Konkretniej mówiąc – trzema spółkami. Te również popadły w tarapaty, o czym informuje serwis Game Developer.
Trzy studia podległe NACON niewypłacalne
Według doniesień wspomnianego serwisu trzy należące do NACON studia, tj. Spiders, Kylotonn oraz Cyanide, zgłosiły swoją niewypłacalność. W efekcie przechodzą one teraz w tryb sądowej restrukturyzacji. To oznacza zamrożenie finansowych zobowiązań na nawet 18 miesięcy, bo tyle może potrwać związana z tym obserwacja ze strony odpowiednich organów. Przez rzeczone półtora roku każde ze studiów będzie mogło zaproponować swój plan restrukturyzacji zadłużenia, a także podjąć działania, których celem będzie finansowe uzdrowienie przedsiębiorstw. Pozostaje jednak pytanie, czy uda się znaleźć wyjście z tej sytuacji?
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!