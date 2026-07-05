Blood Bowl dostaje drugą szansę. Futbol w świecie Warhammera trafia do specjalistów od strategii

Pomimo kilku lat letargu marka Warhammer Blood Bowl nie zniknęła całkowicie. Zamiast tego w świecie gamingowym zmieniła ona swojego właściciela.
To daje nadzieje na pojawienie się kolejnej odsłony. Szczególnie że wydawca, który przejął prawa, specjalizuje się właśnie w grach strategicznych.
Blood Bowl już nie w rękach Nacon
Dotychczas możliwość tworzenia produkcji spod szyldu Blood Bowl posiadał francuski wydawca Nacon. Ten jednak od dawna zmaga się z problemami finansowymi i nawet złożył kilka miesięcy temu wniosek o upadłość. Podobnie poczyniło należące do Francuzów studio Cyanide, które od 2004 roku odpowiadało za gry “sportowe” z uniwersum Warhammera Fantasy.
Od teraz jednak licencja na Warhammer Blood Bowl należeć będzie do Slitherine Software. To brytyjska firma, w której portfolio znajdziemy m.in. kilka pozycji z Warhammera 40,000. Co jednak ciekawe, pomimo zmiany podmiotu posiadającego prawa, to nadal Cyanide ma produkować kolejne odsłony Blood Bowl, chociaż pozostaje pod kuratelą Nacon.
Tak o tej sytuacji mówi Marco Minoli, dyrektor ds. wydawniczych w Slitherine:
Nie przejmujemy udziałów własnościowych w Cyanide. Zabezpieczamy jednak z nimi długoterminową umowę deweloperską. Naszym jedynym celem jest zagwarantowanie absolutnej, długofalowej ciągłości rozwoju tej gry. [To – przyp. red.] duża, niezwykle istotna inwestycja dla Slitherine.
Nie przejmujemy udziałów własnościowych w Cyanide, ale zabezpieczamy z nimi długoterminową umowę deweloperską.
Gdy tylko rozpoczął się proces restrukturyzacji Nacon, dostrzegliśmy szansę, by wkroczyć do akcji i ochronić franczyzę, którą kochamy. Proaktywnie skontaktowaliśmy się z Cyanide i przedstawiliśmy jednoznaczne argumenty, dlaczego to właśnie Slitherine będzie idealnym partnerem do wspierania gry w przyszłości.
Od pierwszego dnia nasze wizje przyszłości Blood Bowl były idealnie spójne. Poparliśmy to wysoce konkurencyjną ofertą komercyjną, która spełniła ich cele finansowe. Przy stole negocjacyjnym z pewnością siedzieli też inni gracze, ale my skupiliśmy się wyłącznie na własnej propozycji i cieszymy się, że nasza wspólna wizja wygrała.
[To przejęcie jest częścią – przyp. red.] szerszej ekspansji w segmencie gier strategicznych i taktycznych, będącej następstwem serii niedawnych partnerstw wydawniczych oraz przejęć katalogów gier, ogłoszonych przez firmę w ciągu ostatniego roku.
GramTV przedstawia:
Z kolei Patrick Pligersdorffer, dyrektor generalny Cyanide, nie krył radości z obrotu spraw:
Jesteśmy zachwyceni możliwością partnerstwa ze Slitherine, co pozwoli zapewnić przyszłość grom wideo z serii Blood Bowl. Slitherine udowodniło swoje doświadczenie, wydając wysokiej jakości gry strategiczne. Wierzymy, że to idealne dopasowanie.
Wszystkie dotychczasowe odsłony gamingowego cyklu Blood Bowl według GameDiscoverCo sprzedałby się na Steam w niemal milionie egzemplarz. Ostatnią jak dotychczas częścią jest Blood Bowl 3 z 2023 roku, które nie zebrało jednak zbyt dobrych ocen.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!