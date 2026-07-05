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Blood Bowl dostaje drugą szansę. Futbol w świecie Warhammera trafia do specjalistów od strategii

Maciej Petryszyn
2026/07/05 08:30
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Pomimo kilku lat letargu marka Warhammer Blood Bowl nie zniknęła całkowicie. Zamiast tego w świecie gamingowym zmieniła ona swojego właściciela.

To daje nadzieje na pojawienie się kolejnej odsłony. Szczególnie że wydawca, który przejął prawa, specjalizuje się właśnie w grach strategicznych.

Blood Bowl 3
Blood Bowl 3

Blood Bowl już nie w rękach Nacon

Dotychczas możliwość tworzenia produkcji spod szyldu Blood Bowl posiadał francuski wydawca Nacon. Ten jednak od dawna zmaga się z problemami finansowymi i nawet złożył kilka miesięcy temu wniosek o upadłość. Podobnie poczyniło należące do Francuzów studio Cyanide, które od 2004 roku odpowiadało za gry “sportowe” z uniwersum Warhammera Fantasy.

Od teraz jednak licencja na Warhammer Blood Bowl należeć będzie do Slitherine Software. To brytyjska firma, w której portfolio znajdziemy m.in. kilka pozycji z Warhammera 40,000. Co jednak ciekawe, pomimo zmiany podmiotu posiadającego prawa, to nadal Cyanide ma produkować kolejne odsłony Blood Bowl, chociaż pozostaje pod kuratelą Nacon.

Tak o tej sytuacji mówi Marco Minoli, dyrektor ds. wydawniczych w Slitherine:

Nie przejmujemy udziałów własnościowych w Cyanide. Zabezpieczamy jednak z nimi długoterminową umowę deweloperską. Naszym jedynym celem jest zagwarantowanie absolutnej, długofalowej ciągłości rozwoju tej gry. [To – przyp. red.] duża, niezwykle istotna inwestycja dla Slitherine.

Nie przejmujemy udziałów własnościowych w Cyanide, ale zabezpieczamy z nimi długoterminową umowę deweloperską.

Gdy tylko rozpoczął się proces restrukturyzacji Nacon, dostrzegliśmy szansę, by wkroczyć do akcji i ochronić franczyzę, którą kochamy. Proaktywnie skontaktowaliśmy się z Cyanide i przedstawiliśmy jednoznaczne argumenty, dlaczego to właśnie Slitherine będzie idealnym partnerem do wspierania gry w przyszłości.

Od pierwszego dnia nasze wizje przyszłości Blood Bowl były idealnie spójne. Poparliśmy to wysoce konkurencyjną ofertą komercyjną, która spełniła ich cele finansowe. Przy stole negocjacyjnym z pewnością siedzieli też inni gracze, ale my skupiliśmy się wyłącznie na własnej propozycji i cieszymy się, że nasza wspólna wizja wygrała.

[To przejęcie jest częścią – przyp. red.] szerszej ekspansji w segmencie gier strategicznych i taktycznych, będącej następstwem serii niedawnych partnerstw wydawniczych oraz przejęć katalogów gier, ogłoszonych przez firmę w ciągu ostatniego roku.

GramTV przedstawia:

Z kolei Patrick Pligersdorffer, dyrektor generalny Cyanide, nie krył radości z obrotu spraw:

Jesteśmy zachwyceni możliwością partnerstwa ze Slitherine, co pozwoli zapewnić przyszłość grom wideo z serii Blood Bowl. Slitherine udowodniło swoje doświadczenie, wydając wysokiej jakości gry strategiczne. Wierzymy, że to idealne dopasowanie.

Wszystkie dotychczasowe odsłony gamingowego cyklu Blood Bowl według GameDiscoverCo sprzedałby się na Steam w niemal milionie egzemplarz. Ostatnią jak dotychczas częścią jest Blood Bowl 3 z 2023 roku, które nie zebrało jednak zbyt dobrych ocen.

Źródło:https://www.gamesindustry.biz/slitherine-acquires-warhammer-blood-bowl-licence-from-troubled-french-publisher-nacon

Tagi:

News
Cyanide
Cyanide Studio
Warhammer
przejęcie
Blood Bowl
prawa
Slitherine Software
Nacon
warhammer fantasy
prawa do marki
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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