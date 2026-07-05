Blood Bowl dostaje drugą szansę. Futbol w świecie Warhammera trafia do specjalistów od strategii

Od teraz jednak licencja na Warhammer Blood Bowl należeć będzie do Slitherine Software. To brytyjska firma, w której portfolio znajdziemy m.in. kilka pozycji z Warhammera 40,000. Co jednak ciekawe, pomimo zmiany podmiotu posiadającego prawa, to nadal Cyanide ma produkować kolejne odsłony Blood Bowl, chociaż pozostaje pod kuratelą Nacon.

Tak o tej sytuacji mówi Marco Minoli, dyrektor ds. wydawniczych w Slitherine:

Nie przejmujemy udziałów własnościowych w Cyanide. Zabezpieczamy jednak z nimi długoterminową umowę deweloperską. Naszym jedynym celem jest zagwarantowanie absolutnej, długofalowej ciągłości rozwoju tej gry. [To – przyp. red.] duża, niezwykle istotna inwestycja dla Slitherine.

Nie przejmujemy udziałów własnościowych w Cyanide, ale zabezpieczamy z nimi długoterminową umowę deweloperską.

Gdy tylko rozpoczął się proces restrukturyzacji Nacon, dostrzegliśmy szansę, by wkroczyć do akcji i ochronić franczyzę, którą kochamy. Proaktywnie skontaktowaliśmy się z Cyanide i przedstawiliśmy jednoznaczne argumenty, dlaczego to właśnie Slitherine będzie idealnym partnerem do wspierania gry w przyszłości.

Od pierwszego dnia nasze wizje przyszłości Blood Bowl były idealnie spójne. Poparliśmy to wysoce konkurencyjną ofertą komercyjną, która spełniła ich cele finansowe. Przy stole negocjacyjnym z pewnością siedzieli też inni gracze, ale my skupiliśmy się wyłącznie na własnej propozycji i cieszymy się, że nasza wspólna wizja wygrała.

[To przejęcie jest częścią – przyp. red.] szerszej ekspansji w segmencie gier strategicznych i taktycznych, będącej następstwem serii niedawnych partnerstw wydawniczych oraz przejęć katalogów gier, ogłoszonych przez firmę w ciągu ostatniego roku.