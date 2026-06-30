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To koniec Arkane? Twórcy Dishonored i Marvel’s Blade na celowniku Microsoftu

Maciej Petryszyn
2026/06/30 22:00
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Od pewnego czasu losy gry Marvel’s Blade zdają, jak i tworzącego go Arkane Studios zdają się wisieć na włosku. Nie wygląda to dobrze.

Szczególnie w obliczu kolejnych informacji na ten temat. Czy to koniec marzeń o grze o przygodach Dziennego Marka?

Marvel’s Blade
Marvel’s Blade

Arkane i Blade o krok nad przepaścią?

Jak podaje redakcja The Verge, powołując się na źródła zaznajomione z planami Microsoftu, nadchodząca fala zwolnień ma doprowadzić zarówno do zamknięć całych studiów, jak i do wydzielania ich części, fuzji czy też kasowania projektów. Zagrożone rozwiązaniem ma być aż pięć ekip, a jedną z nich ma być wspomniane Arkane Studios. Mowa tutaj o deweloperach, spod rąk których wyszły m.in. Dark Messiah of Might and Magic, seria Dishonored czy też Deathloop. Od 2002 roku Francuzi pracują natomiast nad Marvel’s Blade, a więc grą operującą na licencji jednej z najważniejszych komiksowych marek na świecie.

GramTV przedstawia:

W związku z możliwym zamknięciem Arkane Microsoft, według źródeł, ma dążyć do skasowanie Blade’a, by w ten sposób móc ciąć koszty oraz redukować etaty. To o tyle ciekawe, że dopiero co Todd Howard z Bethesdy przyznał, że widział materiały z gry o wampirzym mścicielu, a samo Arkane wykonuje naprawdę, naprawdę świetną robotę. Jak jednak twierdzi The Verge, nadal jest szansa, że Arkane wcale nie przejdzie do historii, bo Microsoft ma badać również możliwości sprzedaży studia. Wtedy niewykluczone, że Blade’a też dałoby się uratować – chociaż planowany pierwotnie na końcówkę 2026, a następnie przesunięty na koniec 2027 roku projekt ma podobno już teraz przekraczać swój budżet.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że od pewnego czasu mówi się o licznych studiach, które mogą zostać dotknięcie dużymi zmianami w szeregach XBOXA. Doszło nawet do tego, że niezadowoleni z tych zapowiedzi pracownicy przy wsparciu związków zawodowych zaczęli wprost uderzać w Microsoft, domagając się odpowiedniej reakcji.

Źródło:https://www.theverge.com/report/959467/microsoft-xbox-cancel-blade-game-arkane-studios-closure

Tagi:

News
Microsoft
Arkane Studios
Marvel
sprzedaż
skasowany projekt
zamknięcie
Xbox
Arkane Lyon
Blade
Marvel's Blade
skasowana gra
zamknięcie studia
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112