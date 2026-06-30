To koniec Arkane? Twórcy Dishonored i Marvel’s Blade na celowniku Microsoftu

Od pewnego czasu losy gry Marvel’s Blade zdają, jak i tworzącego go Arkane Studios zdają się wisieć na włosku. Nie wygląda to dobrze.

Szczególnie w obliczu kolejnych informacji na ten temat. Czy to koniec marzeń o grze o przygodach Dziennego Marka?

Arkane i Blade o krok nad przepaścią?

Jak podaje redakcja The Verge, powołując się na źródła zaznajomione z planami Microsoftu, nadchodząca fala zwolnień ma doprowadzić zarówno do zamknięć całych studiów, jak i do wydzielania ich części, fuzji czy też kasowania projektów. Zagrożone rozwiązaniem ma być aż pięć ekip, a jedną z nich ma być wspomniane Arkane Studios. Mowa tutaj o deweloperach, spod rąk których wyszły m.in. Dark Messiah of Might and Magic, seria Dishonored czy też Deathloop. Od 2002 roku Francuzi pracują natomiast nad Marvel’s Blade, a więc grą operującą na licencji jednej z najważniejszych komiksowych marek na świecie.