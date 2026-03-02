Nacon Connect 2026 nie odbędzie się w tym tygodniu. Firma przekłada pokaz gier

Kilka dni temu informowaliśmy, że Nacon złożył wniosek o upadłość. W tym tygodniu miała natomiast odbyć się prezentacja nadchodzących produkcji z portfolio wspomnianego wydawcy. Dzisiaj z kolei francuska firma poinformowała, że pokaz Nacon Connect 2026 odbędzie się w innym – późniejszym – terminie.
W obliczu trudnej sytuacji gospodarczej firmy postanowiliśmy skoncentrować nasze zasoby na nadchodzących premierach i rozwoju naszych obecnych gier. Okres ten pozwoli nam dopracować nasze projekty i przygotować się do nowej edycji Nacon Connect, która odbędzie się w maju i będzie okazją do zaprezentowania pracy naszych studiów w najlepszy możliwy sposób – czytamy w komunikacie.
Nacon nie zostawi jednak graczy z niczym. Zgodnie z przekazanymi informacjami do czasu majowej prezentacji wydawca zamierza „publikować liczne komunikaty” dotyczące takich tytułów jak GreedFall: The Dying World, Dragonkin: The Banished, Cthulhu: The Cosmic Abyss i „wielu innych”. Więcej szczegółów na temat Nacon Connect 2026 mamy natomiast otrzymać „wkrótce”.
