Nacon Connect 2026 nie odbędzie się w tym tygodniu. Firma przekłada pokaz gier

Kilka dni temu informowaliśmy, że Nacon złożył wniosek o upadłość. W tym tygodniu miała natomiast odbyć się prezentacja nadchodzących produkcji z portfolio wspomnianego wydawcy. Dzisiaj z kolei francuska firma poinformowała, że pokaz Nacon Connect 2026 odbędzie się w innym – późniejszym – terminie.

Nacon Connect 2026 dopiero w maju

Prezentacja nowych gier Nacon miała odbyć się 4 marca 2026 roku, a więc w najbliższą środę. Wydawca zdecydował się jednak przełożyć pokaz Nacon Connect na maj 2026 roku. Francuska firma wydała oświadczenie, którego fragment znajdziecie poniżej.