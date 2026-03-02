Zaloguj się lub Zarejestruj

Nacon Connect 2026 nie odbędzie się w tym tygodniu. Firma przekłada pokaz gier

Mikołaj Ciesielski
2026/03/02 16:40
0

Ujawniono nowy termin prezentacji.

Kilka dni temu informowaliśmy, że Nacon złożył wniosek o upadłość. W tym tygodniu miała natomiast odbyć się prezentacja nadchodzących produkcji z portfolio wspomnianego wydawcy. Dzisiaj z kolei francuska firma poinformowała, że pokaz Nacon Connect 2026 odbędzie się w innym – późniejszym – terminie.

Nacon przekłada pokaz Nacon Connect 2026

Nacon Connect 2026 dopiero w maju

Prezentacja nowych gier Nacon miała odbyć się 4 marca 2026 roku, a więc w najbliższą środę. Wydawca zdecydował się jednak przełożyć pokaz Nacon Connect na maj 2026 roku. Francuska firma wydała oświadczenie, którego fragment znajdziecie poniżej.

W obliczu trudnej sytuacji gospodarczej firmy postanowiliśmy skoncentrować nasze zasoby na nadchodzących premierach i rozwoju naszych obecnych gier. Okres ten pozwoli nam dopracować nasze projekty i przygotować się do nowej edycji Nacon Connect, która odbędzie się w maju i będzie okazją do zaprezentowania pracy naszych studiów w najlepszy możliwy sposób – czytamy w komunikacie.

Nacon nie zostawi jednak graczy z niczym. Zgodnie z przekazanymi informacjami do czasu majowej prezentacji wydawca zamierza „publikować liczne komunikaty” dotyczące takich tytułów jak GreedFall: The Dying World, Dragonkin: The Banished, Cthulhu: The Cosmic Abyss i „wielu innych”. Więcej szczegółów na temat Nacon Connect 2026 mamy natomiast otrzymać „wkrótce”.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/03/nacon-connect-2026-postponed-to-may

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

