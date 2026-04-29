Spiders zostało zamknięte. To oficjalny koniec twórców GreedFall i Steelrising

Nacon zamyka Spiders i kończy 18-letnią historię paryskiego studia
Na oficjalnym profilu Spiders na portalu społecznościowym X pojawił się wpis potwierdzający wczorajsze doniesienia. Nacon zdecydował się zamknąć wspomniane studio i zakończyć jego 18-letnią historię. Twórcy GreedFall i Steelrising przeprosili fanów za milczenie i podziękowali za wsparcie okazane w trakcie działalności zespołu.
Przejdziemy od razu do sedna, żebyście nie musieli się zastanawiać: po długim okresie bez jasnych odpowiedzi otrzymaliśmy potwierdzenie, że Spiders przechodzi likwidację. Oznacza to, że studio jako całość przestało istnieć. Kończymy naszą działalność ze skutkiem natychmiastowym. Planowane DLC [do GreedFall: The Dying World – dop. red.] zostanie wydane przez Nacon, a potem... cóż, to wszystko. Przykro nam, że doszło do takiej sytuacji i chcielibyśmy podziękować każdemu z Was za wsparcie przez te wszystkie lata – napisali deweloperzy.
Deweloperzy ze studia Spiders poinformowali również, że wszystkie pytania oraz problemy z grami studia należy kierować od teraz bezpośrednio do firmy Nacon. Członkowie zespołu nie będą bowiem „w stanie odpowiedzieć” na jakiekolwiek próby kontaktu ze strony użytkowników.
