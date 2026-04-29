Spiders zostało zamknięte. To oficjalny koniec twórców GreedFall i Steelrising

Mikołaj Ciesielski
2026/04/29 22:55
„Kończymy naszą działalność ze skutkiem natychmiastowym”.

Wczoraj informowaliśmy, że Nacon zamierza zamknąć studio Spiders. Zgodnie z przewidywaniami nie musieliśmy czekać zbyt długo na oficjalny komunikat w sprawie przyszłości wspomnianego zespołu. Historia twórców GreedFall i Steelrising rzeczywiście dobiegła dziś końca.

GreedFall: The Dying World było ostatnią grą studia Spiders
Nacon zamyka Spiders i kończy 18-letnią historię paryskiego studia

Na oficjalnym profilu Spiders na portalu społecznościowym X pojawił się wpis potwierdzający wczorajsze doniesienia. Nacon zdecydował się zamknąć wspomniane studio i zakończyć jego 18-letnią historię. Twórcy GreedFall i Steelrising przeprosili fanów za milczenie i podziękowali za wsparcie okazane w trakcie działalności zespołu.

Przejdziemy od razu do sedna, żebyście nie musieli się zastanawiać: po długim okresie bez jasnych odpowiedzi otrzymaliśmy potwierdzenie, że Spiders przechodzi likwidację. Oznacza to, że studio jako całość przestało istnieć. Kończymy naszą działalność ze skutkiem natychmiastowym. Planowane DLC [do GreedFall: The Dying World – dop. red.] zostanie wydane przez Nacon, a potem... cóż, to wszystko. Przykro nam, że doszło do takiej sytuacji i chcielibyśmy podziękować każdemu z Was za wsparcie przez te wszystkie lata – napisali deweloperzy.

Deweloperzy ze studia Spiders poinformowali również, że wszystkie pytania oraz problemy z grami studia należy kierować od teraz bezpośrednio do firmy Nacon. Członkowie zespołu nie będą bowiem „w stanie odpowiedzieć” na jakiekolwiek próby kontaktu ze strony użytkowników.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/04/greedfall-developer-spiders-shuts-down

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

