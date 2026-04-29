Spiders zostało zamknięte. To oficjalny koniec twórców GreedFall i Steelrising

Wczoraj informowaliśmy, że Nacon zamierza zamknąć studio Spiders. Zgodnie z przewidywaniami nie musieliśmy czekać zbyt długo na oficjalny komunikat w sprawie przyszłości wspomnianego zespołu. Historia twórców GreedFall i Steelrising rzeczywiście dobiegła dziś końca.

Nacon zamyka Spiders i kończy 18-letnią historię paryskiego studia

Na oficjalnym profilu Spiders na portalu społecznościowym X pojawił się wpis potwierdzający wczorajsze doniesienia. Nacon zdecydował się zamknąć wspomniane studio i zakończyć jego 18-letnią historię. Twórcy GreedFall i Steelrising przeprosili fanów za milczenie i podziękowali za wsparcie okazane w trakcie działalności zespołu.