Hell Is Us na Nintendo Switch 2 opóźnione. Twórcy chcą uniknąć tłoku premier

W oświadczeniu opublikowanym przez Rogue Factor wyczytamy:

Zespoły z Rogue Factor, Nacon oraz ich partnerzy ciężko pracowali, aby przenieść doświadczenie z gry HELL IS US na Nintendo Switch 2. Wszystko idzie zgodnie z planem. Mimo to zdecydowaliśmy się przełożyć premierę z 24 września na 8 października 2026 roku. Równo o dwa tygodnie!

Jak zapewne wiecie, wrzesień 2026 roku jest bardzo pracowity pod względem premier gier. Dlatego wierzymy, że dla wszystkich zaangażowanych stron – naszego zespołu, naszych partnerów oraz dla Was, graczy – najlepszym rozwiązaniem będzie przesunięcie daty premiery na mniej tłoczny okres.

Nie możemy się doczekać, aż będziecie mogli zagrać w HELL IS US na Nintendo Switch 2 i odkryć wszystko, co dla Was przygotowaliśmy! Dziękujemy za Waszą cierpliwość i wsparcie.