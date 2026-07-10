Hell Is Us na Nintendo Switch 2 opóźnione. Twórcy chcą uniknąć tłoku premier

Podczas majowego Nacon Connect 2026 padło ważne dla graczy Nintendo Switch 2 ogłoszenie. Potwierdzono, że na ich sprzęty trafi ciekawa produkcja.
Produkcja dostępna dotychczas jedynie na innych głównych platformach. Dziś wiemy już jednak, że na Hell Is Us na NS2 przyjdzie nam poczekać nieco dłużej.
Hell Is Us na Switcha 2 opóźnione
Według pierwotnych założeń, ogłoszonych na wspomnianym pokazie, produkcja Rogue Factor miała zostać przeniesiona na handhelda od Nintendo 24 września 2026 roku. Teraz okazuje się jednak, że producenci zdecydowali się opóźnić premierę o dokładnie 2 tygodnie. Tym samym posiadacze Nintendo Switch 2 dostaną swoją wersję Hell Is Us dopiero 8 października. To o tyle ciekawe, że samo studio zapewnia, iż prace nad przeportowaniem tytułu przebiegają bez problemów. To nie one były więc powodem zmiany terminu – zamiast tego chodzi o zapełniony wrześniowy kalendarz premiery.
W oświadczeniu opublikowanym przez Rogue Factor wyczytamy:
Zespoły z Rogue Factor, Nacon oraz ich partnerzy ciężko pracowali, aby przenieść doświadczenie z gry HELL IS US na Nintendo Switch 2. Wszystko idzie zgodnie z planem. Mimo to zdecydowaliśmy się przełożyć premierę z 24 września na 8 października 2026 roku. Równo o dwa tygodnie!
Jak zapewne wiecie, wrzesień 2026 roku jest bardzo pracowity pod względem premier gier. Dlatego wierzymy, że dla wszystkich zaangażowanych stron – naszego zespołu, naszych partnerów oraz dla Was, graczy – najlepszym rozwiązaniem będzie przesunięcie daty premiery na mniej tłoczny okres.
Nie możemy się doczekać, aż będziecie mogli zagrać w HELL IS US na Nintendo Switch 2 i odkryć wszystko, co dla Was przygotowaliśmy! Dziękujemy za Waszą cierpliwość i wsparcie.
GramTV przedstawia:
Hell Is Us pierwotnie trafiło na rynek 4 września 2025 roku, ukazując się wówczas na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Nastawiona na akcję i ciężki klimat produkcja zebrała przyzwoite recenzje – w naszej recenzji otrzymała nawet 8,3 na 10.
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