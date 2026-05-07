Edge of Memories dostało prawie 4 minuty gameplayu. Daty premiery nadal brak

Maciej Petryszyn
2026/05/07 23:22
O Edge of Memories po raz pierwszy usłyszeliśmy ponad rok temu. Dość dawno, prawda?

Teraz jednak twórcy z Midgar Studio powrócili przy okazji Nacon Connect 2026. Co więcej, zaprezentowali nam nowe fragmenty rozgrywki ze swojego nadchodzącego jRPG-a. Na niemal 4-minutowym materiale z Edge of Memories nie zabrakło miejsca na omówienie systemu walki i drzewka rozwoju, a także przedstawienie eksploracji oraz potyczek z bossami. Generalnie fani tego typu produkcji zdecydowanie będą zadowoleni z tego, co zobaczą. Mniej zadowoleni mogą być natomiast z faktu, że nadal nie znamy daty premiery. Pozostaje nam się trzymać obietnicy o roku 2026.

Tak wygląda Edge of Memories w akcji

Zanurz się głęboko w rozgrywkę Edge of Memories!

W Avaris piękno i rozkład idą w parze wraz z rozprzestrzenianiem się Korozji. Zobacz po raz pierwszy, jak będziesz z nią walczyć: poprzez dynamiczną walkę, taktyczne zestawy umiejętności, system progresji oraz eksplorację rozległego kontynentu Avaris.

Czy widzieliście nasz zwiastun podczas Nacon Connect? Oto rozszerzona, 4-minutowa wersja z jeszcze większą liczbą szczegółów na temat systemów walki i eksploracji. Jeśli interesujesz się tą grą, nie możesz tego przegapić!

Premiera Edge of Memories zaplanowana jest na dalszą część 2026 roku.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

