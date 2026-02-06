Zaloguj się lub Zarejestruj

Nadchodzi wielkie ujawnienie w Diablo z okazji 30-lecia serii. Blizzard oficjalnie zaprezentuje nową klasę

Jakub Piwoński
2026/02/06 14:10
0
0

Poczujcie się zaproszeni na transmisję online.

Blizzard kontynuuje serię nowych zapowiedzi dotyczących swoich kluczowych marek. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się więcej o przyszłości Overwatcha oraz serii Warcraft, w tym także World of Warcraft. Teraz przyszedł czas na kolejne duże ujawnienie — tym razem związane z kultową serią Diablo. Okazja jest znacząca – marka obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia.

Nadchodzi wielkie ujawnienie w Diablo z okazji 30-lecia serii. Blizzard oficjalnie zaprezentuje nową klasę

30-lecie Diablo. Co szykuje dla nas Blizzard?

Z okazji 30. rocznicy Diablo studio zaprasza graczy na specjalną transmisję online, która odbędzie się 11 lutego (prawdopodobnie o godzinie 23.00 czasu polskiego). W jej trakcie Blizzard zaprezentuje nową klasę postaci do Diablo 4, która trafi do gry wraz z dodatkiem Lord of Hatred. Ma to być zupełnie nowa siła w Sanktuarium, wpływająca na sposób walki, przetrwania oraz kontrolowania pola bitwy. Wcześniej postać wyciekła w sposób nieoficjalny – przekonamy się, ile jest prawdy w tych plotkach.

GramTV przedstawia:

Podczas wydarzenia twórcy omówią również istotne zmiany w drzewkach umiejętności oraz nowe systemy endgame, zapowiedziane wcześniej w grudniu. Nie zabraknie też informacji na temat Diablo Immortal oraz Diablo II: Resurrected. Transmisję będzie można oglądać i tym razem na oficjalnych kanałach Blizzarda na Twitchu i YouTubie.

Dodatkowo gracze będą mogli zdobyć specjalną odznakę Diablo na Twitchu — wystarczy w dniach od 11 do 26 lutego zasubskrybować dowolnego streamera z kategorii Diablo 4 biorącego udział w akcji. Po transmisji Blizzard zaprasza również na Spotkanie w Sanktuarium — sesję Q&A z twórcami, która odbędzie się 12 lutego na oficjalnym Discordzie gry. Warto dodać, że wcześniej Blizzard podzielił się informacją świadczącą o sukcesie Diablo 4 – gra jest uznawana za najlepiej sprzedającą się odsłonę serii.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24259137/ogladajcie-transmisje-z-okazji-30-rocznicy-diablo

Tagi:

News
Blizzard
Blizzard Entertainment
transmisja
Diablo 4
transmisje live
RPG akcji
Diablo IV
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112