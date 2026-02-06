Nadchodzi wielkie ujawnienie w Diablo z okazji 30-lecia serii. Blizzard oficjalnie zaprezentuje nową klasę

Blizzard kontynuuje serię nowych zapowiedzi dotyczących swoich kluczowych marek. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się więcej o przyszłości Overwatcha oraz serii Warcraft, w tym także World of Warcraft. Teraz przyszedł czas na kolejne duże ujawnienie — tym razem związane z kultową serią Diablo. Okazja jest znacząca – marka obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia.

30-lecie Diablo. Co szykuje dla nas Blizzard?

Z okazji 30. rocznicy Diablo studio zaprasza graczy na specjalną transmisję online, która odbędzie się 11 lutego (prawdopodobnie o godzinie 23.00 czasu polskiego). W jej trakcie Blizzard zaprezentuje nową klasę postaci do Diablo 4, która trafi do gry wraz z dodatkiem Lord of Hatred. Ma to być zupełnie nowa siła w Sanktuarium, wpływająca na sposób walki, przetrwania oraz kontrolowania pola bitwy. Wcześniej postać wyciekła w sposób nieoficjalny – przekonamy się, ile jest prawdy w tych plotkach.