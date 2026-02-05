Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta gra ze świata Fallout nigdy nie ujrzała światła dziennego. Ale fani mają już pomysł, jak to zmienić

Jakub Piwoński
2026/02/05 14:10
1
0

Fallout: The New West to teraz zapomniany Van Buren, który pierwotnie miał być Fallout 3. Zadziała jako mod do Fallout: New Vegas. Brzmi skomplikowanie? Wyjaśniamy.

Choć Bethesda wciąż nie potwierdziła remasterów Fallout 3 i New Vegas, fani serii postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i przypomnieć światu projekt, który nigdy nie ujrzał światła dziennego. Na początku XXI wieku Black Isle Studios pracowało nad Fallout 3 pod kryptonimem Van Buren. Studio jednak zostało zamknięte, a ich nowa gra nigdy nie trafiła na półki sklepowe. Teraz grupa zapaleńców stara się przywrócić ją do życia w formie modyfikacji do Fallout: New Vegas pod nazwą Fallout: The New West.

Fallout: New Vegas
Fallout: New Vegas

Czym jest Fallout: The New West?

To nie pierwszy raz, gdy fani próbują wskrzeszać Van Buren. Kilka lat temu Project Van Buren próbował odtworzyć grę od podstaw, teraz natomiast The New West działa jako tzw. rehaul mod w New Vegas, wykorzystując zasoby, które pierwotnie powstały do Van Buren. Twórcy zapewniają, że projekt oddaje szeroką fabułę planowaną w oryginale, ale w formie rozbudowanej i spójnej rozgrywki. Co istotne – mod nie zachowuje izometrycznej perspektywy pierwotnej koncepcji, lecz jako modyfikacja do Fallout: New Vegas zachowuje widok z perspektywy pierwszej osoby.

GramTV przedstawia:

Projekt ma już nawet swój teaser, a jego strona podkreśla, że celem jest zachowanie unikalnych mechanik klasycznego Fallouta, jednocześnie wprowadzając nowoczesne udogodnienia znane z New Vegas i jego ponad piętnastoletniego wsparcia moderskiego. Warto dodać, że z powodu zmian w uniwersum, gra nie będzie osadzona w tej samej linii czasowej, co pierwotny Van Buren. Fani jednak zapowiadają, że historia pozostanie wierna wizji twórców sprzed dwóch dekad. The New West jawi się więc jako hołd dla klasycznego Fallouta i dowód, że społeczność graczy potrafi wskrzeszać zaginione legendy – nawet te, które oficjalnie nigdy nie powstały.

Źródło:https://www.thegamer.com/fallout-3-van-buren-project-the-new-west/

Tagi:

News
RPG
mody
mod
Fallout: New Vegas
Fallout
modyfikacje
fallout 3
fanowski projekt
Black Isle
Fallout: The New West
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Lucek
Gramowicz
Dzisiaj 14:35

A ten projekt nie zostanie storpedowany przez Bethesdę? Bo te ciule niemyte mają przecież prawa do franczyzy i łatwo mogą zniszczyć projekt. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112