Ta gra ze świata Fallout nigdy nie ujrzała światła dziennego. Ale fani mają już pomysł, jak to zmienić

Choć Bethesda wciąż nie potwierdziła remasterów Fallout 3 i New Vegas, fani serii postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i przypomnieć światu projekt, który nigdy nie ujrzał światła dziennego. Na początku XXI wieku Black Isle Studios pracowało nad Fallout 3 pod kryptonimem Van Buren. Studio jednak zostało zamknięte, a ich nowa gra nigdy nie trafiła na półki sklepowe. Teraz grupa zapaleńców stara się przywrócić ją do życia w formie modyfikacji do Fallout: New Vegas pod nazwą Fallout: The New West.

Czym jest Fallout: The New West?

To nie pierwszy raz, gdy fani próbują wskrzeszać Van Buren. Kilka lat temu Project Van Buren próbował odtworzyć grę od podstaw, teraz natomiast The New West działa jako tzw. rehaul mod w New Vegas, wykorzystując zasoby, które pierwotnie powstały do Van Buren. Twórcy zapewniają, że projekt oddaje szeroką fabułę planowaną w oryginale, ale w formie rozbudowanej i spójnej rozgrywki. Co istotne – mod nie zachowuje izometrycznej perspektywy pierwotnej koncepcji, lecz jako modyfikacja do Fallout: New Vegas zachowuje widok z perspektywy pierwszej osoby.