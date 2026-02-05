Kolejne dwie gry za darmo w Epic Games Store. Sklep rozdaje nowe prezenty

Następna porcja gier będzie dostępna do odebrania tradycyjnie przez cały tydzień.

Nadszedł kolejny czwartek, a to oznacza nowe gry w Epic Games Store. Na dobre rozpoczęcie lutego sklep tym razem zaoferował dwie produkcje, w tym głośny niezależny tytuł, a także dodatek do darmowej gry, który wyceniany jest na aż 115 zł. Już dzisiaj o godzinie 17:00 gracze odbiorą więc Botany Manor, przygodową grę z łamigłówkami z 2014 roku oraz Pixel Gun 3D - Poison Retro Set, czyli płatne DLC do pierwszoosobowej strzelanki. Promocja ruszy już za kilka godzin i będzie trwała przez cały tydzień, czyli do następnego czwartku. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Botany Manor – za darmo

Botany Manor to pierwszoosobowa gra logiczna osadzona w wiktoriańskiej angielskiej posiadłości. Jest rok 1890, a ty wcielasz się w botanistkę Arabellę Greene, która pracuje nad ukończeniem swojej książki naukowej „Forgotten Flora”. Zwiedzaj w pełni odwzorowaną historyczną angielską rezydencję oraz jej rozległe tereny, badając, jak wyhodować rzadkie okazy roślin z nasion. Do odkrycia czeka wiele pomieszczeń i ogrodów, a wszystko to położone jest pośród malowniczej wiejskiej okolicy. Posiadłość wypełniona jest tajemniczymi wskazówkami, takimi jak książki, plakaty, listy oraz fascynujące wiktoriańskie urządzenia. Rośliny, które hodujesz, są fantastyczne, ale inspirowane prawdziwymi zjawiskami występującymi w naturze, dlatego niektóre z nich wymagają nieszablonowego myślenia. Korzystając z tego, co znajdziesz w posiadłości, musisz stworzyć idealne warunki dla każdej rośliny.

Pixel Gun 3D - Poison Retro Set – za darmo

Cofnij się w czasie i rusz do bitwy z zestawem Trucizna Retro zainspirowanym elektryzującym sezonem Arcade. Ta kolekcja to idealny pikselowy hołd oddany neonowemu, wysokooktanowemu światowi gier z automatów. Znajdziesz w nim arsenał, który łączy urok retro z futurystyczną zabójczością. Każda broń została dokładnie wyważona oraz dodatkowo zatruwa wrogów, dzięki czemu wszystkie potyczki zmieniają się w walkę o przetrwanie.

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Warto przypomnieć, że sklep wciąż rozdaje darmową grę z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać Definitely Not Fried Chicken.