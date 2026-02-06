Gothic Remake zachwyci żyjącym światem niczym oryginał? Nowy materiał zza kulis

Deweloperzy ze studia Alkimia Interactive pokazują, w jaki sposób odtworzono „tętniącą życiem” Górniczą Dolinę.
Na początku listopada mieliśmy okazję zajrzeć za kulisy prac nad polską wersją językową gry Gothic Remake. Dzisiaj natomiast deweloperzy ze studia Alkimia Interactive ponownie pozwalają nam przyjrzeć się procesowi powstawania wspomnianej produkcji. W najnowszym materiale wideo pokazano, w jaki sposób nadchodzący remake odtworzy jedną z najbardziej charakterystycznych cech serii Gothic.
Twórcy Gothic Remake ponownie zabierają graczy za kulisy produkcji
W piątej części serii „Making Of” twórcy Gothic Remake skupiają się na prezentacji żyjącego świata gry. Zgodnie z przekazanymi informacjami każdy obszar, punkt orientacyjny czy postać zostały zbudowane od podstaw, ale deweloperzy „starannie” połączyli „autentyczność z nowymi detalami i nowoczesną technologią”. Dzięki temu fani mają nie mieć problemów z nawigacją i poruszaniem się po świecie gry bez konieczności korzystania z mapy.
W najnowszym odcinku serii „Making Of” twórcy Gothic Remake prezentują również rozbudowany system zbroi. W oryginale każda frakcja oferowała lekkie, średnie i ciężkie pancerze. Natomiast nadchodzący remake „idzie krok dalej” i pozwoli graczom dostosowywać oraz modyfikować zarówno wygląd, jak i statystyki zbroi, a także nadawać poszczególnym jej częściom „indywidualnego charakteru”.
GramTV przedstawia:
W opublikowanym na kanale THQ Nordic Inside materiale znajdziecie znacznie więcej informacji i szczegółów na temat gry Gothic Remake. Wspomniane wideo trwa bowiem ponad 13 minut, a całość znajdziecie na dole wiadomości.
Na koniec przypomnijmy, że Gothic Remake powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja ma zadebiutować na rynku w 2026 roku. Dokładna data premiery wciąż nie została jednak ujawniona.
