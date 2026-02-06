Gothic Remake zachwyci żyjącym światem niczym oryginał? Nowy materiał zza kulis

Na początku listopada mieliśmy okazję zajrzeć za kulisy prac nad polską wersją językową gry Gothic Remake. Dzisiaj natomiast deweloperzy ze studia Alkimia Interactive ponownie pozwalają nam przyjrzeć się procesowi powstawania wspomnianej produkcji. W najnowszym materiale wideo pokazano, w jaki sposób nadchodzący remake odtworzy jedną z najbardziej charakterystycznych cech serii Gothic.

Twórcy Gothic Remake ponownie zabierają graczy za kulisy produkcji

W piątej części serii „Making Of” twórcy Gothic Remake skupiają się na prezentacji żyjącego świata gry. Zgodnie z przekazanymi informacjami każdy obszar, punkt orientacyjny czy postać zostały zbudowane od podstaw, ale deweloperzy „starannie” połączyli „autentyczność z nowymi detalami i nowoczesną technologią”. Dzięki temu fani mają nie mieć problemów z nawigacją i poruszaniem się po świecie gry bez konieczności korzystania z mapy.