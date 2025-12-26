Zaloguj się lub Zarejestruj

Dziesiąta darmowa gra od Epic Games Store na święta. Idealny tytuł na zimowe wieczory

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/26 17:05
Otrzymaliśmy kolejną darmową grę, którą możemy przypisać do konta w Epic Games Store.

Epic Games Store uraczył nas kolejną grą do odebrania za darmo. W ramach drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia otrzymaliśmy We Were Here Together. Pamiętajmy, aby tytuł przypisać do swojego konta najpóźniej jutro do godziny 17:00.

Darmowa gra w Epic Games Store na święta

We Were Here Together – Rozwiązuj zagadki z partnerem i udowodnij, że potraficie współpracować i uciec z nawiedzonego Castle Rock. Wszystko zaczyna się od flary ostrzegawczej rozjaśniającej niebo i prośby o pomoc, która zbudziła cię z niespokojnego snu. Inni badacze Antarktydy mają kłopoty, a wasza dwójka pozostała w bazie musi współpracować, aby przeprowadzić misję ratunkową. Nie masz jednak pojęcia, w co się pakujesz… Musisz odkryć sposób, aby dostać się z bazy do miejsca, z którego wystrzelono flarę. Gdy już przebędziecie zamrożone antarktyczne pustkowia, znajdziecie się rozdzieleni w średniowiecznym zamku, pełnym zagadek, tajemnic i zagrożeń! Wraz ze swoim partnerem rozpoczynacie przygodę wyposażeni jedynie w swój spryt i krótkofalówkę. Uciec z Castle Rock pozwoli wam jedynie bystrość, skuteczna komunikacja i współpraca. Powracający fani serii We Were Here mogą spodziewać się jeszcze większej liczby zagadek, dłuższego czasu gry, nowej mechaniki, a także bogatszej historii antarktycznej ekspedycji i samego Castle Rock…

Wcześniej gracze otrzymali między innymi Blood West, Paradise Killer, Sorry We’re Closed, Eternights, Jotunnslayer: Hordes of Hel, Bloodstained: Ritual of the Night oraz The Callisto Protocol. W ramach promocji, w pierwszy dzień świąt mogliśmy też odebrać Disco Elysium. Jutro o godzinie 17:00 możemy spodziewać się kolejnego, świątecznego prezentu.

Epic Games
przygodówka
darmowe gry
Epic
Darmocha
We Were Here
Epic Games Store
gry za darmo
łamigłówki
We Were Here Together
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

