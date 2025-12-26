Dziesiąta darmowa gra od Epic Games Store na święta. Idealny tytuł na zimowe wieczory

Epic Games Store uraczył nas kolejną grą do odebrania za darmo. W ramach drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia otrzymaliśmy We Were Here Together. Pamiętajmy, aby tytuł przypisać do swojego konta najpóźniej jutro do godziny 17:00.

We Were Here Together – Rozwiązuj zagadki z partnerem i udowodnij, że potraficie współpracować i uciec z nawiedzonego Castle Rock. Wszystko zaczyna się od flary ostrzegawczej rozjaśniającej niebo i prośby o pomoc, która zbudziła cię z niespokojnego snu. Inni badacze Antarktydy mają kłopoty, a wasza dwójka pozostała w bazie musi współpracować, aby przeprowadzić misję ratunkową. Nie masz jednak pojęcia, w co się pakujesz… Musisz odkryć sposób, aby dostać się z bazy do miejsca, z którego wystrzelono flarę. Gdy już przebędziecie zamrożone antarktyczne pustkowia, znajdziecie się rozdzieleni w średniowiecznym zamku, pełnym zagadek, tajemnic i zagrożeń! Wraz ze swoim partnerem rozpoczynacie przygodę wyposażeni jedynie w swój spryt i krótkofalówkę. Uciec z Castle Rock pozwoli wam jedynie bystrość, skuteczna komunikacja i współpraca. Powracający fani serii We Were Here mogą spodziewać się jeszcze większej liczby zagadek, dłuższego czasu gry, nowej mechaniki, a także bogatszej historii antarktycznej ekspedycji i samego Castle Rock…