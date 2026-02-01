Zaloguj się lub Zarejestruj

Na Steam zadebiutował za darmo nowy soulslike. Czy to konkurencja dla serii Souls i Elden Ring?

Radosław Krajewski
2026/02/01 19:00
Fani soulslike’ów powinni zwrócić uwagę na nowego przedstawiciela tego gatunku.

Na Steamie pojawiła się nietypowa propozycja dla gier akcji inspirowanych twórczością From Software. Phyllosoma to nowa produkcja z gatunku soulslike, która zadebiutowała 20 stycznia tego roku 2026 roku. Co istotne, gra jest całkowicie darmowa.

Phyllosoma

Phyllosoma – nowa darmowa gra soulslike na Steamie

Za projekt odpowiada Team Respect Guild, czyli czteroosobowy zespół niezależnych twórców. Phyllosoma została udostępniona bez żadnych opłat, gdyż według serwisu Screen Rant gra jest niezwykle krótka i bardziej przypomina rozbudowany poziom wprowadzający niż pełnoprawną kampanię dla pojedynczego gracza. Twórcy próbują jednak zrównoważyć ten fakt naciskiem na eksplorację, aby móc uleczyć swoją postać. Przedmioty przywracające zdrowie działają podobnie jak fiolki krwi w Bloodborne i nie odnawiają się po śmierci bohatera. Co więcej, gra nie oferuje mechaniki odzyskiwania zdrowia po udanych kontratakach, co znacząco podnosi poziom napięcia podczas starć.

Poziom trudności bywa więc nierówny. Zwykli przeciwnicy często nie stanowią większego zagrożenia, ale prawdziwe wyzwania czekają dopiero pod koniec przygody. Brak wybaczającego systemu leczenia sprawia, że walka potrafi być wyjątkowo surowa, szczególnie dla graczy, którzy nie opanowali perfekcyjnych bloków wymagających dużej precyzji i wyczucia czasu.

GramTV przedstawia:

Nie obyło się także bez problemów technicznych. Animacje, zachowanie wrogów czy drobne błędy mogą przypominać niedoskonałości znane nawet z większych produkcji soulslike. Można jednak przymknąć na to oko, biorąc pod uwagę rozmiar zespołu i to, że Phyllosoma właściwie jest demem technologicznym.

Dla miłośników gatunku to krótka, ale intrygująca próba uchwycenia ducha soulslike;ów w minimalistycznej formie. Phyllosoma raczej nie zastąpi dużych premier, ale może skutecznie zaspokoić głód trudnych wyzwań i mrocznego klimatu dla fanów Dark Soulsów.

Źródło:https://screenrant.com/steam-free-game-bloodborne-elden-ring/

Komentarze
1
NOWAHUTANACZASIE
Gramowicz
Dzisiaj 19:12

Fajnie, zagram:)




