Na Steam zadebiutował za darmo nowy soulslike. Czy to konkurencja dla serii Souls i Elden Ring?

Na Steamie pojawiła się nietypowa propozycja dla gier akcji inspirowanych twórczością From Software. Phyllosoma to nowa produkcja z gatunku soulslike, która zadebiutowała 20 stycznia tego roku 2026 roku. Co istotne, gra jest całkowicie darmowa.

Phyllosoma – nowa darmowa gra soulslike na Steamie

Za projekt odpowiada Team Respect Guild, czyli czteroosobowy zespół niezależnych twórców. Phyllosoma została udostępniona bez żadnych opłat, gdyż według serwisu Screen Rant gra jest niezwykle krótka i bardziej przypomina rozbudowany poziom wprowadzający niż pełnoprawną kampanię dla pojedynczego gracza. Twórcy próbują jednak zrównoważyć ten fakt naciskiem na eksplorację, aby móc uleczyć swoją postać. Przedmioty przywracające zdrowie działają podobnie jak fiolki krwi w Bloodborne i nie odnawiają się po śmierci bohatera. Co więcej, gra nie oferuje mechaniki odzyskiwania zdrowia po udanych kontratakach, co znacząco podnosi poziom napięcia podczas starć.