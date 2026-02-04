Epic Games Store z rekordowym rokiem. Rozdano kilkaset milionów kopii gier

Epic Games Store stale próbuje uszczknąć dla siebie jak największą część tortu na rynku launcherów. Próbuje tak już od 7 lat, bo tyle niedawno stuknęło platformie.

Czy zatem Epic Games Store zatrzęsło pozycją Steama? Bynajmniej, ale nie da się ukryć, że launcher Tima Sweeneya stopniowo powiększa swoje wpływy, co potwierdza też opublikowany przez firmę roczny raport. Epic Games rozdało setki milionów kopii gier Okazuje się, że rok 2025 był dla EGS rekordowy. Platforma przebiła wreszcie pułap 300 milionów użytkowników i na koniec poprzedniego roku funkcjonowało tam 317 zarejestrowanych kont. To oznacza, iż w przeciągu 12 miesięcy Epic Games Store zyskał dodatkowe 22 miliony kont, co oznacza wzrost na poziomie około 7,5%.

Zwiększyła się także miesięczna liczba aktywnych użytkowników. Rok 2024 launcher Epica kończył z wynikiem ok. 74 milionów. Z kolei 12 miesięcy później mowa tutaj już o 78 milionach, co dla całej platformy sprzedażowej jest wynikiem najwyższym w historii. Jednocześnie oznacza to 5-procentowy wzrost omawianej statystyki. Wielu powie, że to zasługa rozdawania darmowych gier. Częściowo będzie to prawda – wszak Epic w 2025 roku bezpłatnie przekazał użytkownikom aż 100 pozycji. Te zaś zostały pobrane 662 miliony razy, co oznacza, iż każdy użytkownik odebrał za darmo gry o wartości średnio 2316 dolarów. Ale nie oznacza to, że gracze jedynie przypisują pozycje do biblioteki i na tym koniec.

W minionym roku społeczność miała spędzić w rozgrywce sumarycznie 6,6 miliarda godzin, z czego 2,7 miliarda tyczy się gier zewnętrznych studiów sprzedawanych na Epic Games Store. Jednocześnie gracze wydali w sklepie 1,16 miliarda dolarów, co w porównaniu do wcześniejszego roku daje 6 procent większy zarobek. Jak na to wszystko patrzy sam Epic? Pod koniec raportu jego autorzy piszą: W skrócie: budujemy bardziej sprawiedliwy i otwarty dla graczy oraz deweloperów rynek. Wchodzimy w 2026 roku nadal zaangażowani we wspieranie deweloperów i zapewnianie graczom najlepszego możliwego doświadczenia niezależnie od tego, gdzie grają.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

