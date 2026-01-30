Kolejna gra za darmo na Steam. Prezent już dostępny do odebrania

Steam rozpoczęło prawdziwą darmową ofensywę. Od kilku dni sklep regularnie dostarcza nowych promocji na darmowe prezenty. Niedawno informowaliśmy o kilku atrakcyjnych ofertach, a teraz ruszyła następna z nich. Tym razem do odebrania jest hakerska gra Untrusted z 2021 roku. Produkcja od studia playuntrusted.com pozwala na sieciową kooperację w grze, która polega na jak najszybszym uzyskaniu dostępu do celu, zanim zrobią to inni gracze. Domorośli fani hakerstwa mogą spróbować swoich sił i sprawdzić, czy Untrusted ma cokolwiek wspólnego z prawdziwymi hakerami. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły, jak odebrać grę na Steam.

Witamy w niebezpiecznym świecie Untrusted, gdzie stawka jest wysoka, a wynik zawsze pozostaje niepewny. Dołącz do społeczności tej sieciowej gry multiplayer (od 10 do 16 graczy), łączącej hakowanie i społeczną dedukcję.

Jako członek fikcyjnej grupy NETSEC weźmiesz udział w pełnej napięcia rozgrywce opartej na hakowaniu i dedukcji społecznej, wykorzystując swoje umiejętności i spryt, by przechytrzyć działających pod przykrywką AGENTÓW, którzy próbują cię powstrzymać. Z kolei jako AGENT musisz wtopić się w szeregi hakerskiej ekipy i udaremnić ich plany w wyścigu z czasem.

Przy maksymalnie 16 graczach rywalizacja jest bezlitosna — poruszając się po sieci cyberprzestępczości, będziesz korzystać z oszustwa i dedukcji, aby zdobyć przewagę. Dzięki 27 grywalnym klasom i ponad 100 unikalnym umiejętnościom możliwości są niemal nieograniczone, gdy walczysz o uzyskanie dostępu root do docelowego węzła i zwycięstwo swojej frakcji. Uważaj jednak — jeden fałszywy ruch może oznaczać natychmiastowy koniec gry – czytamy w opisie gry.