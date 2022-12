Dwayne Johnson rezygnuje z Black Adama? Aktor odmówił udziału w nowym filmie DC Comics

Uniwersum DC Comics czeka kolejny restart. Z niedawnego raportu The Hollywood Reporter dowiedzieliśmy się, że James Gunn i Peter Safran, czyli nowi prezesi DC Studios, nie zamierzają kontynuować Wonder Woman i Aquamana. Trzecie części obu serii nie powstaną, a na domiar złego zrezygnowali również z dalszego udziału Henry’ego Cavilla, który miał powrócić jako Superman. Aktor na szczęście znalazł już nowe zajęcie, spełniając swoje marzenie o rozwoju własnego uniwersum w świecie Warhammera 40.000. Przetasowania w DC Comics mogą być jednak większe i fani odkryli, że również Dwayne Johnson może nie wrócić do swojej roli. Czyżby Black Adam miał zakończyć swój udział w uniwersum wyłącznie na jednym występie.

Dwayne Johnson odcina się od Black Adama?

Przypomnijmy, że według wielu źródeł film Black Adam okaże się finansową klapą, która przyniesie Warner Bros. od 50 do 100 mln dolarów straty. Film może to odrobić dystrybucją domową, zarówno ze sprzedaży licencji na VOD i do telewizji, jak i nośników fizycznych. Według Matta Belloniego z portalu Puck, firma PR-owa Dwayne’a Johnsona miała celowo oszukać Warner Bros. i wysłać do mediów nieprawdziwe szacunki dotyczące wyników finansowych Black Adam. Na swoich mediach społecznościowych podał je również sam aktor, który pochwalił się, jak dochodowa jest jego najnowsza produkcja, która niedawno wylądowała na HBO Max.