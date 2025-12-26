LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight łamie 20 lat tradycji gier z tej klockowej serii

W najnowszym LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, TT Games stawia na odważny krok i mocno ograniczoną liczbę grywalnych postaci.

Nie jest niczym niezwykłym, że gry z serii LEGO opowiadają rozbudowane historie i przykładowo takie LEGO Star Wars: The Skywalker Saga obejmowało fabułę aż dziewięciu filmów. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight może jednak okazać się najbardziej ambitnym projektem TT Games w historii studia (pomijając oczywiście LEGO Dimensions). Tym razem gra nie skupia się na adaptacji konkretnych filmów, lecz prowadzi graczy przez całe życie Batmana, czerpiąc inspiracje z pełnych 86 lat historii postaci. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight łamie po 20 latach chemat gier LEGO Rozgrywka rozpoczyna się od historii młodego Bruce’a Wayne’a idącego do kina z rodzicami, a następnie prowadzi przez najważniejsze etapy jego życia. TT Games zaznacza, że fabuła jest kompilacją najbardziej charakterystycznych motywów znanych z licznych reinterpretacji Batmana na przestrzeni dekad, aż do momentu, w którym zostaje on liderem Bat-Rodziny. Przykładem takiego łączenia różnych źródeł jest fragment rozgrywki zaprezentowany podczas Gamescomu 2025, w którym Batman mierzy się z Red Hood One w zakładach chemicznych Ace Chemical Processing Plant. W komiksach Red Hood One to Liam Distall, a po odnalezieniu jego ciała w Ace Chemicals pojawiają się wątpliwości, czy był on Jokerem, który sfingował własną śmierć, czy też został zastąpiony przez człowieka, który później stał się Jokerem.

W grze pojedynek z Red Hood One kończy się jego upadkiem do kadzi z chemikaliami, niemal identycznie jak w starciu Batmana z Jackiem Napierem w aktorskim filmie Batman z 1989 roku. Po strąceniu przeciwnika do zbiornika maska Red Hood One spada, a jego twarz wyraźnie przypomina Jacka Nicholsona. Pada też kultowe zdanie “Did you ever dance with the devil in the pale moonlight?”, po czym bohater rzuca w Batmana jokerowymi kartami, wpadając do chemikaliów. Tym samym interpretacja gry jest znacznie mniej dwuznaczna. Nie oznacza to jednak, że w grze pojawi się tylko jedna wersja Jokera. TT Games podkreśla, że przy tak bogatej historii postaci niemożliwe jest ograniczenie się do jednego projektu. Wraz z rozwojem historii Batmana i zmianami jego wyglądu, ewoluować będą również inni bohaterowie, tacy jak Joker czy Pingwin. Jednym z najbardziej zaskakujących elementów produkcji jest drastyczne ograniczenie liczby grywalnych postaci. Studio potwierdziło, że poza Batmanem gracze będą mogli wcielić się w Robina, Nightwinga, Batgirl, Catwoman, Talię al Ghul oraz Jima Gordona, co daje łącznie zaledwie siedem postaci. To wyraźne odejście od tradycji, ponieważ przez ostatnie dwie dekady gry LEGO słynęły z ogromnych rosterów. Dla porównania, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga oferowało ponad 380 postaci do odblokowania, nie licząc dodatków DLC. Zamiast tego Legacy of the Dark Knight stawia na około 100 strojów, w tym szeroką gamę kostiumów Batmana z całej jego 86-letniej historii, a także alternatywne outfity dla pozostałych sześciu bohaterów.

Drugim kluczowym elementem gry jest fakt, że będzie to pierwsza gra LEGO Batman z pełnoprawnym otwartym światem. Zamiast liniowych poziomów gracze otrzymają możliwość swobodnego eksplorowania Gotham City, biegania, szybowania, korzystania z linki, latania i jazdy pojazdami. Na ulicach miasta będzie można reagować na losowe przestępstwa, zbierać przedmioty oraz rozwiązywać zagadki. Do dyspozycji oddane zostaną różne wersje Batmobilu z odmiennych epok (w tym kultowy Tumbler), a także Batmotocykle i Batglider. TT Games rzadko decyduje się na tak rozległe, otwarte światy w grach LEGO, dlatego LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight stanowi wyraźne odejście od dotychczasowej formuły. Czas pokaże, czy ta decyzja okaże się słuszna, jednak na podstawie wersji prezentowanej na Gamescomie 2025 zmiany wydają się odświeżającym krokiem. Pozostaje pytanie, czy ograniczenie liczby grywalnych postaci faktycznie się opłaci. LEGO Batman: Legacy of the Knight zadebiutuje 29 maja 2026 roku na platformach PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.