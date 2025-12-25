Zaloguj się lub Zarejestruj

Warner Bros. nie ustępuje i w 2026 idzie na starcie z hitem Marvela. Dwa wielkie widowiska - jedna data premiery

Jakub Piwoński
2025/12/25 13:00
W 2026, w grudniu, w jednym dniu spotkają się w kinach dwa giganty.

Diuna: Część trzecia Denisa Villeneuve’a ma zadebiutować w kinach 18 grudnia 2026 roku — dokładnie tego samego dnia, co Avengers: Doomsday. Zderzenie dwóch ogromnych marek wywołało natychmiastowe porównania do fenomenu Barbenheimera. W 2023 roku podobny pojedynek dwóch skrajnie różnych filmów — Oppenheimera Christophera Nolana i Barbie Grety Gerwig — przerodził się w globalne wydarzenie marketingowe, z którego skorzystały obie produkcje, przyciągając do kin widzów, którzy w innych okolicznościach mogliby wybrać tylko jeden tytuł. Czy tak będzie i tym razem?

Diuna 3 vs. Avengers: Doomsday

Według Jeffa Sneidera, który poruszył ten temat w programie The Hot Mic, Warner Bros. nie zamierza zmieniać daty premiery Diuny 3. Te informacje potwierdził również Matt Belloni w podcaście The Town, dodając, że studio podkreśla, iż to ono jako pierwsze zarezerwowało termin i nie planuje wycofania się z grudniowego weekendu. Choć wielu obserwatorów rynku spodziewało się, że Warner Bros. przeniesie film na październik lub listopad — potencjalnie z premierą na festiwalu w Wenecji — na ten moment nic na to nie wskazuje.

Zdjęcia do Diuny: Części trzeciej zakończyły się w listopadzie, a produkcja znajduje się obecnie na etapie długiej postprodukcji. Avengers: Doomsday ukończył główne zdjęcia kilka miesięcy wcześniej, jednak Marvel planuje dodatkowe dokrętki w styczniu, równolegle z montażem filmu. Jeśli obie premiery faktycznie pozostaną w tym samym terminie, kina mogą zyskać kolejne duże wydarzenie na miarę starcia z 2023 roku — a branża kinowa z pewnością nie powiedziałaby „nie” powtórce takiego scenariusza. Trzeba jednak liczyć się z możliwością, że któreś studio mimo wszystko ustąpi i przesunię premierę.

https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/23/warner-bros-isnt-moving-dune-part-three-even-with-an-avengers-movie-opening-the-same-day-we-chose-the-date-first

