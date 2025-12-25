Warner Bros. nie ustępuje i w 2026 idzie na starcie z hitem Marvela. Dwa wielkie widowiska - jedna data premiery

Diuna: Część trzecia Denisa Villeneuve’a ma zadebiutować w kinach 18 grudnia 2026 roku — dokładnie tego samego dnia, co Avengers: Doomsday. Zderzenie dwóch ogromnych marek wywołało natychmiastowe porównania do fenomenu Barbenheimera. W 2023 roku podobny pojedynek dwóch skrajnie różnych filmów — Oppenheimera Christophera Nolana i Barbie Grety Gerwig — przerodził się w globalne wydarzenie marketingowe, z którego skorzystały obie produkcje, przyciągając do kin widzów, którzy w innych okolicznościach mogliby wybrać tylko jeden tytuł. Czy tak będzie i tym razem?

Diuna 3 vs. Avengers: Doomsday

Według Jeffa Sneidera, który poruszył ten temat w programie The Hot Mic, Warner Bros. nie zamierza zmieniać daty premiery Diuny 3. Te informacje potwierdził również Matt Belloni w podcaście The Town, dodając, że studio podkreśla, iż to ono jako pierwsze zarezerwowało termin i nie planuje wycofania się z grudniowego weekendu. Choć wielu obserwatorów rynku spodziewało się, że Warner Bros. przeniesie film na październik lub listopad — potencjalnie z premierą na festiwalu w Wenecji — na ten moment nic na to nie wskazuje.