Netflix uspokaja, bo dobrze wie, co zrobić z filmami Warner Bros.

Jakub Piwoński
2025/12/16 09:40
Czy to gra pod publiczkę?

Współprezes Netflixa, Ted Sarandos, nie ukrywa, że zależy mu na finalizacji umowy z Warner Bros., choć konkurencja w postaci Davida Ellisona z Paramount nie ułatwia sprawy. Sarandos zapewnia jednak, że jeśli Netflix przejmie studio, nie zamierza nic zmieniać w sposobie dystrybucji filmów.

Netflix zapewnia, że filmy Warner Bros. trafią do kin

Ted Sarandos, w wywiadzie dla Variety w Paryżu, powiedział:

To bardzo udana firma z niesamowitym dziedzictwem filmowym. Nie kupiliśmy firmy po to, by zaszkodzić jej obecnej wartości. Udostępnimy wszystkie filmy Warner Bros. w kinach w taki sam sposób, jak robią to obecnie.

Choć deklaracje Sarandosa mają uspokoić branżę i fanów dużego ekranu, krytycy przypominają jego wcześniejsze słowa. Przypomnijmy, dla jasności, że współszef popularnej platformy nazywał premierę kinową „przestarzałym pomysłem”, a jeszcze niedawno sugerował, że dystrybucja kinowa ulegnie zmianie, będzie filmy będą pokazywane krócej, zgodnie z “wymaganiami konsumenta”.

Na razie Warner Bros. Discovery jest gotowe odrzucić wrogą ofertę Paramount, ale eskalacja przetargu sugeruje, że czeka nas wojna licytacyjna. Sarandos deklaruje spokój i kontynuację status quo w kinach, ale branża i fani z niecierpliwością obserwują każdy ruch Netflixa – wszyscy zastanawiają się, czy firma faktycznie dotrzyma obietnicy.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/15/ted-sarandos-netflix-would-release-warner-bros-films-the-same-way-they-do-today

Tagi:

Popkultura
Netflix
Warner Bros.
Ted Sarandos
kina
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 10:02

Netflixowe "my dobrze wiemy, co robić" zwykle zwiastuje wszystko, co najgorsze.




