Netflix uspokaja, bo dobrze wie, co zrobić z filmami Warner Bros.

Czy to gra pod publiczkę?

Współprezes Netflixa, Ted Sarandos, nie ukrywa, że zależy mu na finalizacji umowy z Warner Bros., choć konkurencja w postaci Davida Ellisona z Paramount nie ułatwia sprawy. Sarandos zapewnia jednak, że jeśli Netflix przejmie studio, nie zamierza nic zmieniać w sposobie dystrybucji filmów.

Netflix zapewnia, że filmy Warner Bros. trafią do kin

Ted Sarandos, w wywiadzie dla Variety w Paryżu, powiedział: