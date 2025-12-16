Netflix uspokaja, bo dobrze wie, co zrobić z filmami Warner Bros.

Netflix zapewnia, że filmy Warner Bros. trafią do kin
Ted Sarandos, w wywiadzie dla Variety w Paryżu, powiedział:
To bardzo udana firma z niesamowitym dziedzictwem filmowym. Nie kupiliśmy firmy po to, by zaszkodzić jej obecnej wartości. Udostępnimy wszystkie filmy Warner Bros. w kinach w taki sam sposób, jak robią to obecnie.
Choć deklaracje Sarandosa mają uspokoić branżę i fanów dużego ekranu, krytycy przypominają jego wcześniejsze słowa. Przypomnijmy, dla jasności, że współszef popularnej platformy nazywał premierę kinową „przestarzałym pomysłem”, a jeszcze niedawno sugerował, że dystrybucja kinowa ulegnie zmianie, będzie filmy będą pokazywane krócej, zgodnie z “wymaganiami konsumenta”.
Na razie Warner Bros. Discovery jest gotowe odrzucić wrogą ofertę Paramount, ale eskalacja przetargu sugeruje, że czeka nas wojna licytacyjna. Sarandos deklaruje spokój i kontynuację status quo w kinach, ale branża i fani z niecierpliwością obserwują każdy ruch Netflixa – wszyscy zastanawiają się, czy firma faktycznie dotrzyma obietnicy.