Co dalej z Leonem po Resident Evil Requiem? Aktor głosowy zdradza nieoczekiwaną przyszłość postaci

Mikołaj Berlik
2026/03/12 17:00
Nick Apostolides wypowiedział się o kultowym bohaterze.

Najnowsza odsłona serii, Resident Evil Requiem, to nie tylko gigantyczny sukces komercyjny, ale również kluczowy punkt w historii Leona S. Kennedy’ego. Nick Apostolides, aktor użyczający głosu i ciała (motion capture) tej postaci, potwierdził, że gra nie stanowi zakończenia losów legendarnego agenta, lecz jest kontynuacją drogi, którą fani śledzą od czasu remake'ów.

Resident Evil Requiem – Leon Kennedy nie odpocznie w kolejnej grze

Choć Requiem osadzone jest w czasach współczesnych, a Leon zbliża się w nim do 50-tki, Capcom nie planuje jeszcze wysyłać go na spoczynek. Apostolides wyjaśnił, że studio chciało wykorzystać impet zbudowany przez Resident Evil 2 Remake i 4 Remake. Leon powrócił, abyśmy mogli zobaczyć, jak bagaż doświadczeń i traum (w tym wspomniane w grze PTSD) ukształtował go jako dzisiejszego weterana.

Decyzja o przywróceniu Leona okazała się strzałem w dziesiątkę. Gra sprzedała się w nakładzie 5 milionów egzemplarzy w zaledwie 5 dni, stając się najszybciej sprzedającą się częścią w historii marki. Aktor podkreślił, że powrót do Raccoon City w tej części miał głęboki sens narracyjny, ale historia Leona pozostaje otwarta na przyszłe odsłony.

Sukces Requiem sprawił, że Capcom już teraz planuje kolejne kroki w ramach uniwersum. Według nieoficjalnych, ale wiarygodnych doniesień, dziesiąta główna część serii jest już w produkcji. Do tego potwierdzono prace nad fabularnym DLC, które ma głębiej wejść w świat gry. Dodatkowo, w maju ma pojawić się darmowa aktualizacja wprowadzająca tryb fotograficzny oraz tajemniczą mini-grę (fani spekulują, że może chodzić o tryb Mercenaries).

W kuluarach mówi się, że przed dziesiątką zobaczymy jeszcze odświeżone wersje Code: Veronica (2027) oraz Resident Evil Zero (2028).

Resident Evil Requiem jest obecnie dostępne na PC, PS5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2, ciesząc się „tłumami” graczy na Steam (rekordowe 344 tys. osób jednocześnie).

Źródło:https://tech4gamers.com/resident-evil-requiem-not-the-end-of-leons-arc/

Tagi:

News
PC
PlayStation 5
Resident Evil
Leon S. Kennedy
Xbox Series X
Xbox Series S
Resident Evil Requiem
