Co dalej z Leonem po Resident Evil Requiem? Aktor głosowy zdradza nieoczekiwaną przyszłość postaci

Nick Apostolides wypowiedział się o kultowym bohaterze.

Najnowsza odsłona serii, Resident Evil Requiem, to nie tylko gigantyczny sukces komercyjny, ale również kluczowy punkt w historii Leona S. Kennedy’ego. Nick Apostolides, aktor użyczający głosu i ciała (motion capture) tej postaci, potwierdził, że gra nie stanowi zakończenia losów legendarnego agenta, lecz jest kontynuacją drogi, którą fani śledzą od czasu remake'ów. Resident Evil Requiem – Leon Kennedy nie odpocznie w kolejnej grze Choć Requiem osadzone jest w czasach współczesnych, a Leon zbliża się w nim do 50-tki, Capcom nie planuje jeszcze wysyłać go na spoczynek. Apostolides wyjaśnił, że studio chciało wykorzystać impet zbudowany przez Resident Evil 2 Remake i 4 Remake. Leon powrócił, abyśmy mogli zobaczyć, jak bagaż doświadczeń i traum (w tym wspomniane w grze PTSD) ukształtował go jako dzisiejszego weterana.

Decyzja o przywróceniu Leona okazała się strzałem w dziesiątkę. Gra sprzedała się w nakładzie 5 milionów egzemplarzy w zaledwie 5 dni, stając się najszybciej sprzedającą się częścią w historii marki. Aktor podkreślił, że powrót do Raccoon City w tej części miał głęboki sens narracyjny, ale historia Leona pozostaje otwarta na przyszłe odsłony.

