Battlefield 6 taniej w Allegro Days. Gra dostępna od 140 zł

Mikołaj Berlik
2026/03/12 18:00
Dobry moment, by rozpocząć przygodę ze strzelanką EA.

W ramach trwającej akcji Allegro Days w serwisie Allegro pojawiła się dobra oferta na Battlefield 6. Pudełkowe wydanie strzelanki wydanej przez Electronic Arts dostępne jest już od około 140 zł.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 – promocja na Allegro

Promocja obejmuje wersje na dwie konsole obecnej generacji. Najtaniej kupimy wydanie na Xbox Series X, które kosztuje 140,60 zł. Z kolei wariant przeznaczony na PlayStation 5 wyceniono na 149,62 zł.

Najbardziej intensywne wrażenia z wojny totalnej. Walcz w zaciętych bitwach piechoty. Przemierzaj przestworza w powietrznych pojedynkach. Niszcz otoczenie, aby uzyskać przewagę strategiczną. Uzyskaj pełną kontrolę nad każdym działaniem i ruchem dzięki systemowi Kinesthetic Combat System. W wojnie czołgów, myśliwców i ogromnych arsenałów bojowych najgroźniejszą bronią jest twoja drużyna. Oto Battlefield 6.

To dobry moment na rozpoczęcie zabawy z tą produkcją, ponieważ 17 lutego wystartował drugi sezon rozgrywek, który wprowadził nową mapę, poprawki balansu oraz szereg usprawnień systemów i mechanik. Posiadacze Allegro Smart! mogą dodatkowo skorzystać z darmowej dostawy.

Mikołaj Berlik
