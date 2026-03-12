Battlefield 6 taniej w Allegro Days. Gra dostępna od 140 zł

W ramach trwającej akcji Allegro Days w serwisie Allegro pojawiła się dobra oferta na Battlefield 6. Pudełkowe wydanie strzelanki wydanej przez Electronic Arts dostępne jest już od około 140 zł.
Battlefield 6 – promocja na Allegro
Promocja obejmuje wersje na dwie konsole obecnej generacji. Najtaniej kupimy wydanie na Xbox Series X, które kosztuje 140,60 zł. Z kolei wariant przeznaczony na PlayStation 5 wyceniono na 149,62 zł.
Najbardziej intensywne wrażenia z wojny totalnej. Walcz w zaciętych bitwach piechoty. Przemierzaj przestworza w powietrznych pojedynkach. Niszcz otoczenie, aby uzyskać przewagę strategiczną. Uzyskaj pełną kontrolę nad każdym działaniem i ruchem dzięki systemowi Kinesthetic Combat System. W wojnie czołgów, myśliwców i ogromnych arsenałów bojowych najgroźniejszą bronią jest twoja drużyna. Oto Battlefield 6.
