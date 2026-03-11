Reżyser Resident Evil Requiem studzi emocje wokół życia prywatnego Leona Kennedy’ego

Fani serii Resident Evil Requiem w ostatnich dniach żyli jedną z bardziej nietypowych teorii dotyczących kultowego bohatera. Wszystko przez szczegół, który można odkryć po ukończeniu gry – w odblokowywanych materiałach koncepcyjnych Leon S. Kennedy widoczny jest z obrączką na palcu. To natychmiast rozpaliło dyskusję wśród społeczności, która zaczęła zastanawiać się, kto może być tajemniczą małżonką bohatera.

Resident Evil Requiem – czy Leon jest żonaty?

Wśród fanów szybko wykrystalizowały się dwa główne „obozy”. Jedni obstawiają, że chodzi o Ada Wong, inni z kolei wskazują na Claire Redfield. Internetowe spekulacje podsyciły rzekome zrzuty ekranu z rozmów z reżyserem gry, Koshi Nakanishi. Według nich twórca miał w prywatnych wiadomościach sugerować, że Leon i Ada faktycznie wzięli ślub. Problem w tym, że reżyser prawdopodobnie nigdy czegoś takiego nie powiedział.