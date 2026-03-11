Zaloguj się lub Zarejestruj

Reżyser Resident Evil Requiem studzi emocje wokół życia prywatnego Leona Kennedy’ego

Jakub Piwoński
2026/03/11 09:30
Trochę jakby chciał powiedzieć: “A dajcie już temu Leonowi spokój”

Fani serii Resident Evil Requiem w ostatnich dniach żyli jedną z bardziej nietypowych teorii dotyczących kultowego bohatera. Wszystko przez szczegół, który można odkryć po ukończeniu gry – w odblokowywanych materiałach koncepcyjnych Leon S. Kennedy widoczny jest z obrączką na palcu. To natychmiast rozpaliło dyskusję wśród społeczności, która zaczęła zastanawiać się, kto może być tajemniczą małżonką bohatera.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem – czy Leon jest żonaty?

Wśród fanów szybko wykrystalizowały się dwa główne „obozy”. Jedni obstawiają, że chodzi o Ada Wong, inni z kolei wskazują na Claire Redfield. Internetowe spekulacje podsyciły rzekome zrzuty ekranu z rozmów z reżyserem gry, Koshi Nakanishi. Według nich twórca miał w prywatnych wiadomościach sugerować, że Leon i Ada faktycznie wzięli ślub. Problem w tym, że reżyser prawdopodobnie nigdy czegoś takiego nie powiedział.

Nakanishi odniósł się do całej sytuacji w relacjach na swoim Instagramie. Podziękował fanom za ogromne zainteresowanie grą, ale przyznał też, że trudno mu odpowiadać na wszystkie wiadomości. Przy okazji wspomniał, że został „wywołany do tablicy” w związku ze zrzutami ekranu przedstawiającymi edytowane wiadomości, co sugeruje, że krążące w sieci rozmowy mogły zostać zmanipulowane.

Nie jest jednak do końca jasne, czy chodziło o same treści wiadomości, czy raczej o ich kontekst – np. zestawienie kilku fragmentów rozmów w jednym poście w mediach społecznościowych. Tak czy inaczej, oficjalnego potwierdzenia dotyczącego życia uczuciowego Leona wciąż brak.

Być może więcej dowiemy się w przyszłości. Niewykluczone, że temat zostanie rozwinięty w zapowiedzianym dodatku fabularnym do Resident Evil Requiem. Na razie jednak fani muszą uzbroić się w cierpliwość – i dalej spekulować, kto tak naprawdę nosi obrączkę obok jednego z najsłynniejszych bohaterów serii.

Źródło:https://www.eurogamer.net/resident-evil-requiem-director-appears-to-pour-water-over-those-rumours-about-leon-kennedys-private-life

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




