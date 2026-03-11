Demo Pragmata pobrane i dodane do wishlist ponad 2 miliony razy

Możemy przetestować już wyczekiwaną grę akcji.

Capcom właśnie odniósł wielki sukces. Japoński wydawca poinformował, że nadchodząca produkcja sci-fi, Pragmata, cieszy się ogromnym zainteresowaniem graczy. Zgodnie z oficjalnymi danymi, łączna liczba pobrań wersji demonstracyjnej oraz zapisów na listach życzeń przekroczyła już próg 2 milionów. To istotny kamień milowy dla marki, która przez lata owiana była tajemnicą i borykała się z licznymi przesunięciami premiery. Co przyciąga graczy do demo Pragmata przed premierą gry? Sukces ten ogłoszono za pośrednictwem oficjalnych kanałów społecznościowych gry. Twórcy podziękowali społeczności za entuzjastyczne przyjęcie dema zatytułowanego „Sketchbook”. Pozwala ono graczom na własnej skórze przetestować unikalną mieszankę gatunkową, jaką przygotowało studio.

Wersja demonstracyjna wprowadza graczy w sam środek intrygującej opowieści o astronaucie Hugh Williamsie oraz jego towarzyszce – androidzie o imieniu Diana. Rozgrywka opiera się na dynamicznym połączeniu strzelanki trzecioosobowej z elementami logicznymi. Wersja demonstracyjna gry, Sketchbook, pozwala wypróbować ten system walki, który angażuje obie półkule mózgu, a jednocześnie pozwala doświadczyć, jak wygląda przemierzanie księżycowej stacji badawczej. *Ta wersja demonstracyjna obsługuje język angielski i japoński.

*Niektóre funkcje gry mogą różnić się od pełnej wersji. Kluczowym aspektem zabawy jest współpraca między bohaterami. Podczas gdy Hugh odpowiada za bezpośrednią walkę, Diana wykorzystuje swoje zdolności hakerskie. Dzięki nim może manipulować systemami pancerza przeciwników, tworząc luki w ich obronie i dając graczowi szansę na zadanie decydujących ciosów. To podejście do walki, oparte na rozwiązywaniu zagadek w ferworze starcia, stanowi trzon tożsamości Pragmaty.

Warto przypomnieć, że droga Pragmaty na rynek była wyboista. Projekt zapowiedziany przed laty stał się niemal symbolem przedłużającego się procesu deweloperskiego. Sytuacja zmieniła się jednak diametralnie w ostatnich miesiącach. Podczas niedawnej prezentacji Capcom Spotlight wydawca nie tylko potwierdził ostateczne okno wydawnicze, wyjaśnił powody opóźnień, ale ku zaskoczeniu wielu, zdecydował się na lekkie przyspieszenie premiery. Najnowsza gra Capcom — PRAGMATA. Zupełnie nowa przygodowa gra akcji science fiction z unikalnym akcentem hakerskim! W niedalekiej przyszłości bohaterowie Hugh i jego androidowa towarzyszka Diana muszą współpracować, aby przedostać się przez zimną księżycową stację badawczą. Zamiast planowanego wcześniej 24 kwietnia, Pragmata zadebiutuje 17 kwietnia 2026 roku. Tytuł trafi na szeroki wachlarz platform: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC oraz Nintendo Switch 2. Dla osób, które jeszcze nie miały okazji sprawdzić produkcji w akcji, demo „Sketchbook” pozostaje dostępne do pobrania na wszystkich wymienionych urządzeniach.