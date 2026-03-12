Resident Evil Requiem sprytnie nawiązuje do poprzedniej odsłony. I jest to niemal niemożliwe do zauważenia

Gry z serii Resident Evil od lat umiejętnie nawiązują do siebie nawzajem. Najnowsza odsłona, Resident Evil Requiem, nie jest wyjątkiem. Tytuł pełni rolę hołdu dla całej serii i jej 30-lecia, oddając cześć przede wszystkim Resident Evil 2. Wpleciono w niego także subtelne odniesienia do innych części.

Resident Evil Requiem z nawiązaniem Resident Evil 7: Biohazard

Jednym z ciekawszych easter eggów odkryto niedawno i wiąże się on z wydarzeniami z Resident Evil 7: Biohazard. Gracze używający narzędzi typu freecam na wersji PC zauważyli, że w jednej z pierwszych scen laptop nowej bohaterki, Grace Ashcroft, wyświetla wątek przypominający Reddit, w którym omawiane są postacie i wydarzenia z RE7. Dyskusja dotyczy m.in. losów rodziny Bakerów oraz „gigantycznego czarnego potwora” widzianego w grze.