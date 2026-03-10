Resident Evil Requiem otrzyma fabularny dodatek. Wcześniej gra doczeka się oczekiwanego trybu

Capcom zapowiada nowości do Resident Evil Requiem.

Japońskie studio nie zwalnia tempa po premierze Resident Evil Requiem. W ubiegłym tygodniu gra doczekała się aktualizacji, która wprowadzała sporo poprawek w wydajności. Teraz reżyser gry, Koshi Nakanishi, potwierdził, że studio pracuje nad nową zawartością, w tym nad rozszerzeniem fabularnym, które rozbuduje historię przedstawioną w podstawowej wersji. Resident Evil Requiem – Capcom zapowiedział fabularny dodatek do gry Z okazji udanego startu gry Capcom postanowił podzielić się z fanami informacjami na temat dalszego rozwoju projektu. W oficjalnym komunikacie Nakanishi potwierdził, że sprzedaż Resident Evil Requiem przekroczyła już 5 milionów egzemplarzy.

Dzięki waszemu wsparciu Resident Evil Requiem sprzedało się w liczbie ponad 5 milionów kopii od momentu premiery 27 lutego 2026 roku. Twórcy zapewniają, że w najbliższym czasie będą nadal pracować nad poprawą działania gry. Zespół deweloperski planuje usuwać błędy oraz optymalizować wydajność produkcji na wszystkich platformach. Nakanishi zapowiedział także kilka nowych elementów, które wkrótce trafią do gry. Jednym z nich będzie tryb fotograficzny, pozwalający graczom na tworzenie własnych ujęć podczas rozgrywki. Oprócz tego w planach jest nowa minigra, a także niespodzianka przygotowywana na maj 2026 roku. Przygotowujemy tryb fotograficzny, nową minigrę oraz specjalną niespodziankę zaplanowaną na maj 2026 roku.

GramTV przedstawia:

Najważniejszą zapowiedzią jest jednak rozszerzenie fabularne, które znajduje się już w produkcji. Deweloperzy nie ujawnili jeszcze daty premiery dodatku, ale potwierdzili, że jego przygotowanie zajmie trochę czasu. Pracujemy również nad dodatkową zawartością fabularną, która jeszcze głębiej pozwoli poznać świat Requiem. Obecnie nie wiadomo, czy rozszerzenie będzie kontynuacją wydarzeń z głównej kampanii, czy raczej poboczną historią osadzoną w tym samym uniwersum. Więcej szczegółów dotyczących planów Capcomu dotyczących Resident Evil Requiem powinniśmy poznać w nadchodzących miesiącach. Recenzja Resident Evil Requiem - Czy to najlepszy Resident w historii? Niestety nie, ale… Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.