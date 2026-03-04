Zaloguj się lub Zarejestruj

Fenomenalny wynik Resident Evil Requiem. Gra sprzedaje się najszybciej z całej serii

Mikołaj Berlik
2026/03/04 14:30
0
0

Capcom przekazuje wieści niecały tydzień po premierze.

Capcom oficjalnie ogłosił, że Resident Evil Requiem, który zadebiutował 27 lutego 2026 roku, przekroczył barierę 5 milionów sprzedanych sztuk na całym świecie. Warto przypomnieć, że gra trafiła na rynek w miesiącu, w którym seria obchodzi swoje okrągłe, 30. urodziny.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem – dlaczego aż taki sukces?

Jak już wspomnieliśmy, najnowsza odsłona serii Resident Evil znacznie przebija swoich poprzedników. Przypomnijmy, że remake Resident Evil 4 potrzebował czterech miesięcy na osiągnięcie sukcesu Resident Evil Requiem. Oceny również prezentują się znakomicie – na Steamie widnieje 25 tysięcy głosów, z czego 96 procent pozytywnych. Do tego już przed premierą gra wzbudzała ogromne emocje, zdobywając m.in. na targach Gamescom 2025, w tym tytuł najlepszej gry od Sony.

Nowa era survival horroru nadchodzi wraz z Resident Evil Requiem, najnowszą i najbardziej wciągającą odsłoną kultowej serii Resident Evil. Przeżyj przerażający survival horror wraz z analityczką FBI Grace Ashcroft i zanurz się w pełnej akcji przygodzie z legendarnym agentem Leonem S. Kennedym. Ich podróże i unikalne style rozgrywki przeplatają się, tworząc zapierające dech w piersiach, emocjonujące doświadczenie, które zmrozi ci krew w żyłach.

GramTV przedstawia:

Wraz z sukcesem Requiem, łączna sprzedaż całej franczyzy Resident Evil (zapoczątkowanej w 1996 roku) przekroczyła astronomiczne 183 miliony egzemplarzy. To umacnia markę na pozycji absolutnego lidera gatunku.

Warto przypomnieć, że premiera Resident Evil Requiem na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S została wsparta nowoczesnymi technologiami, takimi jak PSSR na PS5 Pro, co dodatkowo przyciągnęło fanów. Capcom zapowiada dalsze wsparcie tytułu, a fani wciąż ekscytują się niedawnym rozwiązaniem absurdalnie trudnej "Finałowej Zagadki".

Tagi:

News
PC
Capcom
wyniki sprzedaży
wyniki
PlayStation 5
Resident Evil
Xbox Series X
Xbox Series S
Resident Evil Requiem
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112