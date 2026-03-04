Fenomenalny wynik Resident Evil Requiem. Gra sprzedaje się najszybciej z całej serii

Capcom przekazuje wieści niecały tydzień po premierze.
Capcom oficjalnie ogłosił, że Resident Evil Requiem, który zadebiutował 27 lutego 2026 roku, przekroczył barierę 5 milionów sprzedanych sztuk na całym świecie. Warto przypomnieć, że gra trafiła na rynek w miesiącu, w którym seria obchodzi swoje okrągłe, 30. urodziny.
Nowa era survival horroru nadchodzi wraz z Resident Evil Requiem, najnowszą i najbardziej wciągającą odsłoną kultowej serii Resident Evil. Przeżyj przerażający survival horror wraz z analityczką FBI Grace Ashcroft i zanurz się w pełnej akcji przygodzie z legendarnym agentem Leonem S. Kennedym. Ich podróże i unikalne style rozgrywki przeplatają się, tworząc zapierające dech w piersiach, emocjonujące doświadczenie, które zmrozi ci krew w żyłach.
Wraz z sukcesem Requiem, łączna sprzedaż całej franczyzy Resident Evil (zapoczątkowanej w 1996 roku) przekroczyła astronomiczne 183 miliony egzemplarzy. To umacnia markę na pozycji absolutnego lidera gatunku.
