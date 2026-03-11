Xbox Project Helix z pierwszymi szczegółami. Microsoft ujawnia tajemnice nowej konsoli

Microsoft zdradził pierwsze informacje o swoim kolejnym Xboxie.

Podczas tegorocznej konferencji Game Developers Conference 2026 Microsoft zaprezentował swoją konsolę nowej generacji. Po oficjalnym ujawnieniu sprzętu w ubiegłym tygodniu, teraz poznaliśmy szczegóły Projektu Helix. Urządzenie zaoferuje wyraźny skok technologiczny oraz jeszcze mocniej zbliżyć do siebie ekosystem konsol i komputerów osobistych. Xbox Project Helix – pierwsze szczegóły konsoli nowej generacji od Microsoftu Prezentację poprowadził Jason Ronald, wiceprezes odpowiedzialny za rozwój kolejnej generacji platformy Xbox. W trakcie wystąpienia przypomniał on, że gry od dekad stanowią ważną część historii Microsoftu. Wspomniał między innymi o serii Microsoft Flight Simulator, której początki sięgają 1982 roku, czyli czasu sprzed premiery systemu Windows.

Ronald podkreślił również, że w tym roku Xbox obchodzi swoje 25-lecie. Według przedstawiciela Microsoftu to przede wszystkim święto społeczności oraz twórców, którzy przez lata budowali markę platformy. GDC to jeden z najbardziej ekscytujących momentów w roku, ponieważ wtedy cała branża spotyka się w jednym miejscu. W tym roku świętujemy 25 lat Xboxa i jest to przede wszystkim celebracja ludzi, którzy tworzą tę społeczność. W trakcie prezentacji Ronald przypomniał najważniejsze etapy rozwoju konsol Microsoftu. Oryginalny Xbox wprowadził wbudowany dysk twardy, Xbox 360 był jedną z pierwszych platform z pełnoprawnym cyfrowym sklepem i rozbudowanym Xbox Live, natomiast Xbox One X zapoczątkował erę konsolowych aktualizacji sprzętowych w trakcie generacji, jeżeli chodzi o sprzęty Microsoftu. Najważniejszym punktem prezentacji był oczywiście Project Helix, czyli następca obecnych konsol Xbox Series X/S. Według Microsoftu urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby bez problemu uruchamiać zarówno gry z konsol Xbox, jak i produkcje z komputerów osobistych. Nowa platforma ma być napędzana przez niestandardowy układ SoC opracowany wspólnie z AMD. Sprzęt powstaje również w ścisłej współpracy z zespołem odpowiedzialnym za rozwój technologii DirectX. Jednym z głównych celów projektu jest znaczące zwiększenie możliwości graficznych, szczególnie w zakresie ray tracingu oraz technik renderowania wykorzystujących uczenie maszynowe. Project Helix oferuje skok wydajności ray tracingu o rząd wielkości. Integrujemy inteligentne algorytmy bezpośrednio z procesem renderowania, aby umożliwić tworzenie bardziej realistycznych i dynamicznych światów. Microsoft zapowiedział również nowe rozwiązania związane z rekonstrukcją obrazu i generowaniem klatek z wykorzystaniem technologii ML. Wśród zapowiedzianych elementów znalazły się między innymi nowa generacja upscalingu, system wieloklatkowego generowania obrazu oraz zaawansowana kompresja tekstur.

Project Helix będzie wspierał najnowocześniejsze technologie, takie jak: DirectX nowej generacji

Ray tracing

Nowej generacji Neural Rendering

ML Upscaling nowej generacji

Generator klatek

Nowej generacji Ray Regeneration dla Ray tracingu oraz Path Tracing Potwierdzono również, że pierwsze wersje testowe sprzętu mają trafić do deweloperów w 2027 roku. Podczas wystąpienia sporo miejsca poświęcono również zmianom w sposobie korzystania z gier. Ronald zwrócił uwagę, że współcześni gracze coraz rzadziej identyfikują się wyłącznie z jedną platformą. Czasy, w których ludzie określali się wyłącznie jako gracze konsolowi, pecetowi albo mobilni, w zasadzie już nie istnieją. Microsoft chce odpowiedzieć na tę zmianę poprzez ujednolicenie doświadczenia na różnych urządzeniach. Firma podkreśliła, że PC staje się coraz ważniejszą częścią ekosystemu Xbox, dlatego część funkcji znanych z konsol trafi bezpośrednio do systemu Windows. Jednym z przykładów takiego podejścia jest nowy Xbox Mode dla Windows 11. Tryb ma umożliwiać szybkie przełączanie systemu w interfejs przypominający konsolę, zoptymalizowany pod kątem grania i obsługi kontrolerem. Funkcja zacznie trafiać do wybranych rynków już w kwietniu. Naszym celem jest to, aby gracze mogli jak najszybciej przejść do zabawy. Microsoft podkreślił także znaczenie programu Xbox Play Anywhere, który pozwala uruchamiać zakupione gry zarówno na konsoli, jak i komputerze. Obecnie katalog obsługujący tę funkcję liczy ponad 1500 tytułów, a ponad 500 zespołów deweloperskich korzysta z tej technologii w swoich projektach. Firma zapewniła również, że zamierza nadal rozwijać kompatybilność wsteczną. Oznacza to, że gry z czterech generacji konsol Xbox mają pozostać dostępne także w przyszłości. Obecnie data premiery Projektu Helix nie jest jeszcze znana. Wysłanie pierwszych wersji konsoli do deweloperów w 2027 roku daje wskazówkę, że zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami premiery możemy spodziewać się najwcześniej pod koniec 2027 roku. Możliwe jednak, że nowa generacja Xboxa zadebiutuje jednak dopiero w 2028 roku.

