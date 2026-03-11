Nowa zawartość zmierza do Helldivers 2. Entrenched Division Warbond już 17 marca

Studio Arrowhead oficjalnie zapowiedziało nową obligację wojenną (Warbond) do Helldivers 2 zatytułowaną Entrenched Division. Premiera dodatku zaplanowana jest na 17 marca . Tym razem twórcy stawiają na klimat walki okopowej i bezpośredniego starcia na pierwszej linii frontu.
Helldivers 2 – co nowego pojawi się w grze?
Obligacja „Entrenched Division” wprowadza zestaw narzędzi idealnych dla oddziałów szturmowych:
- B/FLAM-80 Cremator: Ciężki miotacz ognia wsparcia. Wymaga plecaka z paliwem, ale w zamian oferuje potężne, ciągłe kolumny ognia.
- SMG/FLAM-34 Stoker: Pistolet maszynowy z celownikiem mechanicznym i dodatkową przystawką podpalającą.
- A/GM-17 Gas Mortar Sentry: Zautomatyzowana wieżyczka moździerzowa wystrzeliwująca pociski z toksycznym gazem.
- P-69 Veto: Pistolet boczny wykorzystujący amunicję ze wspomaganiem odrzutowym dla zwiększonego zasięgu.
- G-48 Giga Grenade: Granat o ogromnym promieniu rażenia, ale ograniczonym zasięgu rzutu.
- CQC-73 Entrenchment Tool: Nowa broń biała (melee), pełniąca rolę drugorzędnego oręża do walki w zwarciu.
