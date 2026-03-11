Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa zawartość zmierza do Helldivers 2. Entrenched Division Warbond już 17 marca

Mikołaj Berlik
2026/03/11 19:00
Poznaliśmy szczegóły.

Studio Arrowhead oficjalnie zapowiedziało nową obligację wojenną (Warbond) do Helldivers 2 zatytułowaną Entrenched Division. Premiera dodatku zaplanowana jest na 17 marca . Tym razem twórcy stawiają na klimat walki okopowej i bezpośredniego starcia na pierwszej linii frontu.

Helldivers 2
Helldivers 2

Helldivers 2 – co nowego pojawi się w grze?

Obligacja „Entrenched Division” wprowadza zestaw narzędzi idealnych dla oddziałów szturmowych:

  • B/FLAM-80 Cremator: Ciężki miotacz ognia wsparcia. Wymaga plecaka z paliwem, ale w zamian oferuje potężne, ciągłe kolumny ognia.
  • SMG/FLAM-34 Stoker: Pistolet maszynowy z celownikiem mechanicznym i dodatkową przystawką podpalającą.
  • A/GM-17 Gas Mortar Sentry: Zautomatyzowana wieżyczka moździerzowa wystrzeliwująca pociski z toksycznym gazem.
  • P-69 Veto: Pistolet boczny wykorzystujący amunicję ze wspomaganiem odrzutowym dla zwiększonego zasięgu.
  • G-48 Giga Grenade: Granat o ogromnym promieniu rażenia, ale ograniczonym zasięgu rzutu.
  • CQC-73 Entrenchment Tool: Nowa broń biała (melee), pełniąca rolę drugorzędnego oręża do walki w zwarciu.

W skład „Entrenched Division” wchodzą dwa zestawy pancerzy z nowymi lub zmodyfikowanymi cechami:

  • CPG-48 Sapper (średni): Posiada cechę Grenadier (wariant Concussive Padding). Zapewnia odporność na obrażenia od eksplozji oraz pozwala na przenoszenie większej liczby granatów.
  • CPH-26 Commandant (lekki): Wyposażony w cechę Hazmat. Oferuje odporność na obrażenia od gazu i wybuchów oraz redukuje odrzut broni bocznej.

GramTV przedstawia:

Dodatki kosmetyczne:

  • Peleryny i karty gracza: Dignity of Toil oraz Crest of the Unsullied.
  • Wzór kamuflażu Heritage Olive dla kapsuł, Pelican-1, pojazdów FRV i egzoszkieletów.
  • Zestaw nowych emotek.

Na koniec przypomnijmy, że w Helldivers 2 możemy zagrać na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://gamingbolt.com/helldivers-2-is-getting-trench-warfare-focused-entrenched-division-premium-warbond-on-march-17th

Mikołaj Berlik
