Kolejne dwie gry za darmo w Epic Games Store. Do odebrania doceniony pierwszowojenny FPS

Radosław Krajewski
2026/03/12 08:00
Sklep rozdaje następne gry całkowicie za darmo.

Mamy czwartek, a to oznacza nowe darmowe gry od Epic Games Store. Tym razem sklep oferuje aż dwa prezenty, w tym jeden doceniony przez graczy tytuł. Mowa o pierwszowojennej strzelance Isonzo, która zadebiutowała na rynku we wrześniu 2022 roku. Drugą darmową grą jest urocze Cozy Grove od studia Spry Fox. Produkcja zadebiutowała w kwietniu 2021 roku i może pochwalić się bardzo pozytywnymi ocenami na Steam. Obie gry dostępne będą do odebrania już dzisiaj od godziny 17:00 czasu polskiego.

Epic Games Store
Epic Games Store

Weź udział w historycznych ofensywach – od szóstej bitwy nad Isonzo po bitwę pod Asiago. Przebieg gry odzwierciedla przebieg prawdziwych bitew. Wraz z postępującym atakiem warunki walki zmieniają się w ramach tej samej ofensywy: od fortec na wzgórzach po górskie okopy i zaciekłe starcia w terenie zabudowanym. Wszystko, włączając w to dźwięki i mundury, a także domy, zagrody i okopy, w których będziesz toczyć walkę, zostało pieczołowicie odtworzone w oparciu o badanie materiałów historycznych i wyprawy terenowe.

Witaj w Cozy Grove — symulatorze życia o biwakowaniu na nawiedzonej, ciągle zmieniającej się wyspie. Jako Spirit Scout będziesz codziennie przemierzać las na wyspie, odnajdując nowe ukryte tajemnice i pomagając ukoić tutejsze duchy. Dzięki odrobinie czasu i mnóstwu ciężkiej pracy z pewnością uda Ci się przywrócić Cozy Grove żywe barwy i radość!

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Warto przypomnieć, że sklep wciąż rozdaje darmowe prezenty z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać Turnip Boy Robs a Bank, a także pakiet dodatków do gry Idle Champions of the Forgotten Realms.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

