Zmiana strzelania na realistyczne nie spodobała się fanom. Ten system w Escape from Tarkov musi przejść jeszcze wiele zmian

Mikołaj Berlik
2026/03/12 14:00
Nowość będzie testowana na osobnych serwerach.

W Escape from Tarkov wrze, a powodem jest zaprezentowany przez Nikitę Buyanova system „realistycznego nieliniowego celowania”. Choć Battlestate Games od dekady promuje swój tytuł jako najbardziej realistyczny shooter na rynku, najnowsze zmiany w ergonomii spotkały się z chłodnym, a wręcz wrogim przyjęciem ze strony weteranów i streamerów.

Escape from Tarkov
Escape from Tarkov

Escape from Tarkov – nowe celowanie to realizm czy utrudnianie na siłę?

Nikita Buyanov opublikował nagranie porównujące stary system celowania z nowym, który ma być mniej „liniowy” i bardziej zbliżony do tego, jak broń zachowuje się w rzeczywistości podczas składania się do strzału. Reakcja społeczności była jednak niemal natychmiastowa – znani streamerzy, jak LVNDMARK, otwarcie punktują studio. Według nich realizm nie zawsze idzie w parze z grywalnością, a gra staje się coraz bardziej „toporna”. Twórcy tacy jak Airwingmarine zauważyli, że nowe animacje wyglądają nienaturalnie. Podkreślają, że wyszkoleni operatorzy w rzeczywistości celują znacznie płynniej, szczególnie przy użyciu kolimatorów, co obecny system w grze oddawał całkiem nieźle. W komentarzach pod postem szefa BSG pojawiło się mnóstwo deklaracji o porzuceniu tytułu, jeśli zmiany wejdą w życie w obecnej formie.

Wczytywanie ramki mediów.

Po fali negatywnych opinii Nikita Buyanov ponownie zabrał głos, starając się rozładować napięcie.

Spokojnie, zrozumiałem feedback. To dopiero wczesna wersja. Jeśli nadal wam się nie będzie podobać, to podwoję stawkę i wprowadzę to do gry jak najszybciej! Żartuję. Dajcie nam to najpierw przetestować na Early Test Server.

GramTV przedstawia:

Buyanov zaznaczył, że nad zmianami pracuje on sam wraz z jednym członkiem zespołu i ich celem jest zwiększenie imersji, a nie irytowanie graczy. System ma przejść jeszcze wiele iteracji, zanim trafi do głównej wersji gry.

Warto pamiętać, że te kontrowersje wybuchają w gorącym dla BSG okresie. Po burzliwej premierze wersji 1.0 Escape from Tarkov na Steam pod koniec 2025 roku (która zebrała „Mieszane” recenzje z powodu problemów technicznych), studio intensywnie pracuje nad optymalizacją i nową zawartością w ramach konceptu „Tarkov 2.0”.

Źródło:https://insider-gaming.com/escape-from-tarkov-aiming-changes-miss-the-mark/

