Zmiana strzelania na realistyczne nie spodobała się fanom. Ten system w Escape from Tarkov musi przejść jeszcze wiele zmian

W Escape from Tarkov wrze, a powodem jest zaprezentowany przez Nikitę Buyanova system „realistycznego nieliniowego celowania”. Choć Battlestate Games od dekady promuje swój tytuł jako najbardziej realistyczny shooter na rynku, najnowsze zmiany w ergonomii spotkały się z chłodnym, a wręcz wrogim przyjęciem ze strony weteranów i streamerów.

Escape from Tarkov – nowe celowanie to realizm czy utrudnianie na siłę?

Nikita Buyanov opublikował nagranie porównujące stary system celowania z nowym, który ma być mniej „liniowy” i bardziej zbliżony do tego, jak broń zachowuje się w rzeczywistości podczas składania się do strzału. Reakcja społeczności była jednak niemal natychmiastowa – znani streamerzy, jak LVNDMARK, otwarcie punktują studio. Według nich realizm nie zawsze idzie w parze z grywalnością, a gra staje się coraz bardziej „toporna”. Twórcy tacy jak Airwingmarine zauważyli, że nowe animacje wyglądają nienaturalnie. Podkreślają, że wyszkoleni operatorzy w rzeczywistości celują znacznie płynniej, szczególnie przy użyciu kolimatorów, co obecny system w grze oddawał całkiem nieźle. W komentarzach pod postem szefa BSG pojawiło się mnóstwo deklaracji o porzuceniu tytułu, jeśli zmiany wejdą w życie w obecnej formie.

