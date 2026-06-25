Bungie oficjalnie zwalnia pracowników. "Destiny 2 nie spełniło oczekiwań"

Los Bungie wydawał się przesądzony już od jakiegoś czasu. Przypomnijmy, że niedawno studio zakończyło wieloletnie wsparcie dla gry Destiny 2, wydając do niej ostatnią aktualizację. Od tego momentu głównym elementem zainteresowania deweloperów pozostaje Marathon, aczkolwiek przejście od prac nad dwoma projektami do działań w obrębie jednego projektu oznaczało, iż wiele osób stało się zwyczajnie zbędne . Szczególnie że nie zanosi się raczej, by Bungie zbyt szybko miało zająć się tematem Destiny 3. I to pomimo faktu, że społeczność kosmicznej serii mocno dopomina się o powstanie trzeciej odsłony .

Wcześniej mówiło się o co najmniej 50-procentowej redukcji etatów . Nie wiadomo jednak, czy ostatecznie z taką skalą mamy do czynienia .

Wiemy, że decyzja ta ma ogromny wpływ na osoby nią dotknięte, ich rodziny, przyjaciół oraz współpracowników. Choć zmiany te są niezbędne, aby jak najlepiej przygotować studio na to, co przyniesie teraźniejszość i przyszłość, nie zmniejsza to ciężaru tej chwili ani wpływu, jaki wywiera ona na poszkodowanych. W późniejszym czasie podzielimy się z Wami wszystkimi szczegółami na temat tej przyszłości, ale dzisiaj nie jest na to właściwy dzień.

Z głębokim smutkiem ogłaszamy redukcję zatrudnienia w związku z reorganizacją studia Bungie. Jako liderzy Bungie, zarówno obecni, jak i byli, zdajemy sobie sprawę, że w ciągu ostatnich kilku lat Destiny 2 nie spełniło oczekiwań. W obliczu wydania naszej ostatniej aktualizacji zawartości do Destiny 2 oraz faktu, że nasze przyszłe projekty wciąż znajdują się we wczesnej fazie inkubacji, niestety nie mogliśmy dłużej kontynuować działalności przy dotychczasowym rozmiarze zespołu.

Jak się okazuje, pracownicy, których zwolnienia dotknęły, dowiedzieli się o tym dziś rano, czyli na kilka godzin przed oficjalną publikacją oświadczeń. Samo Sony zapewnia, iż wszystkie osoby dotknięte tymi ruchami personalnymi będą mogły liczyć na wsparcie firmy. Japoński gigant zobowiązał się też do identyfikacji wolnych stanowisk w strukturach Sony Interactive Entertainment oraz w globalnej sieci studiów podległych firmie. Do kwestii potwierdzonych dziś zwolnień w Bungie odniósł się w swoim wpisie Hermen Hulst, a więc dyrektor generalny Studio Business Group w Sony:

Decyzja ta została podjęta dopiero po długich dyskusjach i wnikliwej analizie, dlatego chciałbym przedstawić Wam kontekst wyjaśniający, jak do tego doszło. Przez ostatnich kilka miesięcy, wspólnie z kierownictwem Bungie, weryfikowaliśmy długoterminowy kierunek rozwoju studia, priorytety produkcyjne, zapotrzebowanie na zasoby oraz jego rolę w naszej szerszej strategii portfolio. Rozważyliśmy wiele alternatywnych rozwiązań, zanim doszliśmy do wniosku, że redukcja etatów jest niezbędna, aby dostosować zasoby studia do jego obecnych priorytetów i celów długoterminowych. [...] Marathon pozostaje ważną częścią naszego portfolio. Będziemy nadal wspierać ten zespół, podczas gdy oni rozbudowują silne fundamenty ustanowione w Sezonie 1 i 2, a także pracują nad procesami inkubacji przyszłych projektów. Choć jest jeszcze za wcześnie, by o tym rozmawiać, jesteśmy podbudowani kreatywnością i możliwościami, które rysują się przed nami. [...] Wiem, że dzisiejsze wiadomości są niezwykle ciężkie nie tylko dla osób, które odchodzą, ale również dla kolegów, koleżanek i przyjaciół, którzy zostają w firmie. Proszę, dajcie sobie czas potrzebny na przetworzenie tych informacji i wspierajcie się nawzajem.

Obecnie więc Bungie skupia się na rozwoju wydanego w tym roku Marathonu. Extraction shooter niedawno otrzymał 2. sezon, który na moment przyczynił się do wzrostu zainteresowania. Niemniej ostatnie zmiany wprowadzone w grze nie do końca przypadły społeczności do gustu.

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