Petycja o Destiny 3. Podpisało ją więcej graczy niż grało w Marathon

Niedawno Bungie ogłosiło, że po blisko dekadzie żegna się z Destiny 2. Jednocześnie jednak nie ma mowy o kontynuacji.
Zamiast tego studio zamierza rzucić większe siły do prac nad swoim najnowszym dzieckiem – Marathonem. Tylko czy tego właśnie chcą gracze?
Gracze chcą Destiny 3, nie Marathonu
Wygląda na to, że niekoniecznie. W sieci uruchomiono bowiem petycję, której celem jest przekonanie Sony, by to zleciło rozpoczęcie prac nad Destiny 3. Według autorów taki ruch byłby naturalny w obliczu tego, że wielu graczy po 9 latach będzie musiało powoli żegnać się z ukochanym przez siebie światem, gdzie nie pojawi się dla nich już nic nowego. Z tego powodu trzecia odsłona sieciowego cyklu jest wyczekiwana jako miejsce, w którym społeczność mogłaby kontynuować swoje przygody. Petycja ta ma być wyznacznikiem tego, że ewentualne stworzenie Destiny 3 byłoby zwyczajnie dla wydawcy opłacalne z uwagi na spore zainteresowanie tytułem.
W opisie apelu do Sony możemy m.in. wyczytać:
Pragnienie nowych przygód, świeżych wątków fabularnych i innowacyjnych funkcji rozgrywki jest namacalne wśród graczy na całym świecie. Destiny 3 nie tylko spełniłoby te wymagania, ale także rozszerzyło horyzonty tego, co jest możliwe w tym uniwersum.
Nasza pasja i zaangażowanie w markę Destiny napędzają nas do skontaktowania się z Sony i wyrażenia naszego wspólnego głosu. Wierzymy w potencjał Destiny 3 do inspirowania nowych pokoleń graczy i podtrzymywania ognia ducha Strażników.
Dołącz do nas i podpisz petycję do Sony, aby wykonać ten krok naprzód. Podpisz petycję, aby pokazać swoje wsparcie dla Destiny 3 i pomóż nam wznieść naszą miłość do tej serii na wyższy poziom. Razem sprawmy, aby Destiny 3 stało się rzeczywistością.
W momencie pisania tego tekstu pod petycją podpisało się już blisko 179 tysięcy osób. To liczby wręcz miażdżące zarówno dla Bungie, jak i dla Sony. Dlaczego? Oczywiście z uwagi na Marathon. Nowy extraction shooter od momentu premiery jest obiektem licznej krytyki i w najlepszym momencie tuż po premierze przyciągnąć przed ekrany 88 tysięcy graczy. Tymczasem Paul Tassi sugerował niedawno, że podział społeczności Marathonu pomiędzy PC a konsolami to 2:1. To oznaczałoby, że szacowany peak, jeżeli chodzi o zainteresowanie produkcją, to około. 132 tysiące. Czyli… mniej niż już teraz podpisało petycję związaną z Destiny 3.
Wydaje się, że dla producenta i wydawcy to dostateczna aluzja w kwestii tego, co wolą gracze – trzeciego Destiny czy też wzmożonego rozwoju Marathonu.
