Petycja o Destiny 3. Podpisało ją więcej graczy niż grało w Marathon

Niedawno Bungie ogłosiło, że po blisko dekadzie żegna się z Destiny 2. Jednocześnie jednak nie ma mowy o kontynuacji.

Zamiast tego studio zamierza rzucić większe siły do prac nad swoim najnowszym dzieckiem – Marathonem. Tylko czy tego właśnie chcą gracze?

Gracze chcą Destiny 3, nie Marathonu

Wygląda na to, że niekoniecznie. W sieci uruchomiono bowiem petycję, której celem jest przekonanie Sony, by to zleciło rozpoczęcie prac nad Destiny 3. Według autorów taki ruch byłby naturalny w obliczu tego, że wielu graczy po 9 latach będzie musiało powoli żegnać się z ukochanym przez siebie światem, gdzie nie pojawi się dla nich już nic nowego. Z tego powodu trzecia odsłona sieciowego cyklu jest wyczekiwana jako miejsce, w którym społeczność mogłaby kontynuować swoje przygody. Petycja ta ma być wyznacznikiem tego, że ewentualne stworzenie Destiny 3 byłoby zwyczajnie dla wydawcy opłacalne z uwagi na spore zainteresowanie tytułem.