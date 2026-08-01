LEGO Astro Bot może trafić do fanów razem z zestawem PlayStation 1. Nowy przeciek zdradza szczegóły

Wygląda na to, że LEGO i PlayStation szykują kolejną wspólną niespodziankę dla fanów. Według najnowszych przecieków, już jesienią do sprzedaży ma trafić zestaw przedstawiający pierwszą konsolę PlayStation, a kupujący będą mogli otrzymać specjalny model Astro Bota jako prezent.
Astro Bot jako prezent do zakupu
Informacje pochodzą od znanego w społeczności LEGO leakera BrickTap, który opublikował szczegóły na forum Reddit. Według niego zestaw LEGO PlayStation 1 otrzyma numer 72306, natomiast LEGO Astro Bot będzie oznaczony kodem 40899. Z przecieku wynika, że figurka Astro Bota nie będzie sprzedawana oddzielnie. Ma zostać udostępniona jako Gift With Purchase, czyli dodatek otrzymywany przy zakupie zestawu LEGO PlayStation 1.
Oba produkty mają zadebiutować 1 października. Sam zestaw przedstawiający kultową konsolę Sony ma składać się z 1911 elementów, a jego cena ma wynosić około 160 dolarów. Astro Bot w ostatnich latach stał się jedną z najważniejszych postaci związanych z marką PlayStation. Bohater zadebiutował szerzej w Astro's Playroom, czyli produkcji dołączanej do każdej konsoli PlayStation 5. Prawdziwy przełom nastąpił jednak po premierze pełnoprawnej gry Astro Bot, która zdobyła ogromne uznanie graczy i krytyków, sięgając nawet po tytuł Gry Roku 2024.
GramTV przedstawia:
Nic więc dziwnego, że Sony coraz chętniej wykorzystuje tę postać również poza grami, a współpraca z LEGO wydaje się naturalnym krokiem. Warto jednak pamiętać, że ani LEGO, ani Sony nie zapowiedziały jeszcze oficjalnie zestawu PlayStation 1 ani modelu Astro Bota. Wszystkie informacje pochodzą z nieoficjalnych źródeł, dlatego do czasu oficjalnej prezentacji należy traktować je wyłącznie jako przeciek.
Astro Bot jest dostępny wyłącznie na PlayStation 5.
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