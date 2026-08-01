LEGO Astro Bot może trafić do fanów razem z zestawem PlayStation 1. Nowy przeciek zdradza szczegóły

Wygląda na to, że LEGO i PlayStation szykują kolejną wspólną niespodziankę dla fanów. Według najnowszych przecieków, już jesienią do sprzedaży ma trafić zestaw przedstawiający pierwszą konsolę PlayStation, a kupujący będą mogli otrzymać specjalny model Astro Bota jako prezent.

Astro Bot jako prezent do zakupu

Informacje pochodzą od znanego w społeczności LEGO leakera BrickTap, który opublikował szczegóły na forum Reddit. Według niego zestaw LEGO PlayStation 1 otrzyma numer 72306, natomiast LEGO Astro Bot będzie oznaczony kodem 40899. Z przecieku wynika, że figurka Astro Bota nie będzie sprzedawana oddzielnie. Ma zostać udostępniona jako Gift With Purchase, czyli dodatek otrzymywany przy zakupie zestawu LEGO PlayStation 1.