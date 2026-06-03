Po miesiącach problemów Marathon notuje wielki powrót. Gracze wracają na serwery

Pomimo dotychczasowych problemów Bungie kontynuuje walkę o Marathon. I cóż, udało się osiągnąć pewien sukces.

Po raz pierwszy od dłuższego czasu extraction shooter zaliczył znaczące odbicie. Przynajmniej w kwestii liczby graczy na Steamie. Nowy sezon przyciągnął graczy do Marathonu Marathon debiutował z peakiem na poziomie około 88 tysięcy graczy, ale potem było już tylko gorzej. Liczba osób obecnych na serwerach od 5 marca, czyli od premiery, sukcesywnie malała, zaliczając po drodze drobne skoki, które ostatecznie jednak niczego nie zmieniły. W efekcie jeszcze przed nadejściem 2. sezonu rywalizacji w peaku w Marathonie przebywało maksymalnie niewiele ponad 10 tysięcy osób na platformie Valve. Był to wynik zatrważająco słaby, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę ogromne nakłady finansowe poczynione przez Bungie oraz Sony. Zresztą, nie bez powodu plotkuje się o możliwych masowych zwolnieniach w studiu.

Niemniej po premierze NIGHTFALL zainteresowanie produkcją wzrosło i do drastycznie. W ostatniej dobie w Marathon bawiło się nawet 40 686 graczy w tym samym czasie. Ostatni raz takim wynikiem gra Bungie mogła pochwalić się ponad 2 miesiące temu, tj. między 29 a 30 marca. Ten wzrost trwa od 2 czerwca i pomimo chwilowych załamań na razie się nie zatrzymuje. Pozostaje jednak pytanie, co będzie, kiedy już ten entuzjazm wyhamuje? To znaczy – czy ci, którzy wrócili do gry lub ją kupili, zostaną na dłużej, czy też już za chwilę statystyki extraction shootera znowu zaczną niebezpiecznie zbliżać się do granicy 1 tysiąca graczy w peaku.

GramTV przedstawia:

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

