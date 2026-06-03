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Po miesiącach problemów Marathon notuje wielki powrót. Gracze wracają na serwery

Maciej Petryszyn
2026/06/03 20:30
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Pomimo dotychczasowych problemów Bungie kontynuuje walkę o Marathon. I cóż, udało się osiągnąć pewien sukces.

Po raz pierwszy od dłuższego czasu extraction shooter zaliczył znaczące odbicie. Przynajmniej w kwestii liczby graczy na Steamie.

Marathon
Marathon

Nowy sezon przyciągnął graczy do Marathonu

Marathon debiutował z peakiem na poziomie około 88 tysięcy graczy, ale potem było już tylko gorzej. Liczba osób obecnych na serwerach od 5 marca, czyli od premiery, sukcesywnie malała, zaliczając po drodze drobne skoki, które ostatecznie jednak niczego nie zmieniły. W efekcie jeszcze przed nadejściem 2. sezonu rywalizacji w peaku w Marathonie przebywało maksymalnie niewiele ponad 10 tysięcy osób na platformie Valve. Był to wynik zatrważająco słaby, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę ogromne nakłady finansowe poczynione przez Bungie oraz Sony. Zresztą, nie bez powodu plotkuje się o możliwych masowych zwolnieniach w studiu.

Niemniej po premierze NIGHTFALL zainteresowanie produkcją wzrosło i do drastycznie. W ostatniej dobie w Marathon bawiło się nawet 40 686 graczy w tym samym czasie. Ostatni raz takim wynikiem gra Bungie mogła pochwalić się ponad 2 miesiące temu, tj. między 29 a 30 marca. Ten wzrost trwa od 2 czerwca i pomimo chwilowych załamań na razie się nie zatrzymuje. Pozostaje jednak pytanie, co będzie, kiedy już ten entuzjazm wyhamuje? To znaczy – czy ci, którzy wrócili do gry lub ją kupili, zostaną na dłużej, czy też już za chwilę statystyki extraction shootera znowu zaczną niebezpiecznie zbliżać się do granicy 1 tysiąca graczy w peaku.

Nowy sezon przyciągnął graczy do Marathonu, Po miesiącach problemów Marathon notuje wielki powrót. Gracze wracają na serwery

GramTV przedstawia:

Drugi sezon Marathonu wprowadził do gry m.in. nowy, eksperymentalny tryb, Sponsored Survival. To tylko jedna z kilku rzeczy, które otrzymała społeczność wraz z aktualizacją. Nie ma się jednak co dziwić, że twórcy za wszelką cenę chcą jeszcze zawalczyć o sukces. Niedawne raport finansowe Sony ujawniły, iż japoński gigant stracił już na zakupie Bungie 765 mln dolarów.

Tagi:

News
Sony
Steam
Bungie
Marathon
liczba graczy
nowy sezon
wzrost
sukces
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 20:57

Taaa, taki powrót, że hej ;-). 

Po pierwsze, jakiś większy update z nowym trybem, więc pewnie ci, co kupili, bo się zainteresowali, pewnie poszli zobaczyć, czy może jednak warto grać.

Druga sprawa... gra jest za darmo do. Na sklepie pisze jak byk "Graj za darmo do 9 czerwca o 16:00".

Sama gra jest przeceniona o 30%. Pewnie też się ze dwie osoby skusiły. 

Problemem Marathonu nie było zyskanie graczy. Na samym Steam dało im szansę całe 77,358 ludzi. Problemem było to że nie dali rady utrzymać nawet tych ludzi. 

Chcecie porównanie to spójrzcie na Path of Exile 2. Gra zaczęła z 578,562 ludzi. Jest już od dawna w sprzedaży w EA. Mieli spadki do 70, 30 czy nawet 10k ludzi. Z 578,562. Ostatnio był update i znowu w grę gra 312,534.

Ale nikt nie pisze o powrocie kiedy gra z 10k wskakuje na 312,534.

Ale Marathon oferując grę za darmo dla każdego przez tydzień odbija się do 40k i jest to powód do newsa ;-)​




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