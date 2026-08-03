Nowe State of Play coraz bliżej? Możliwy wyciek terminu pokazu

Mimo ostatnich kontrowersji Sony nie zatrzymuje się. Co więcej, możliwe, że szykuje dla nas kolejny pokaz.

Pojawiły się bowiem pierwsze plotki o jesiennej prezentacji. Co mogłaby przynieść? Kolejne State of Play już we wrześniu? W tym roku byliśmy już świadkami dwóch odsłon State of Play. Zarówno w lutym, jak i w czerwcu otrzymaliśmy sporo nowości i nierzadko też ogromnych hitów. Co ciekawe, oba pokazy zwieńczyła marka God of War. Jeszcze zimą zapowiedziano oficjalnie nadejście remake’ów całej oryginalnej trylogii przygód Kratosa. Z kolei latem potwierdzono pojawiające się od wielu miesięcy plotki, pokazując nam God of War Laufey, gdzie po raz pierwszy w historii cyklu nie pokierujemy poczynaniami pogromcy bogów. Zamiast tego palmę pierwszeństwa przejmie jego zmarła żona, Faye. Ale oczywiście GoW to tylko wierzchołek góry lodowej ogromu ciekawych produkcji, które ukazały się na SoP.

Nic więc dziwnego, że każdy pokaz spod szyldu State of Play to swoiste małe święto. Niewykluczone, że podobnie będzie 3 września 2026 roku. To wtedy, jak zapewnia insider Nash Weedle, Sony po raz kolejny uruchomi maszynę marketingową, by zaprezentować nam nadchodzące wydania na PlayStation 5. Jeżeli zaś chodzi o to, co moglibyśmy tam zobaczyć, to pewniakiem przy takim terminie wydaje się Marvel’s Wolverine, którego premiera odbędzie się niespełna 2 tygodnie później. Logiczny byłby też kolejny pokaz God of War Laufey, a może nawet nieco więcej informacji o nowym projekcie Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet.

GramTV przedstawia:

Pewnym można być jednak jednego. Mianowicie, niezależnie od tego, kiedy kolejne State of Play faktycznie się odbędzie, można założyć, iż czat transmisji pełny będzie wrzutek na temat rezygnacji Sony z wydawania gier na płytach. Szczególnie że sami Japończycy dają jasno do zrozumienia, że to decyzja ostateczna. Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

