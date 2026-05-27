Marathon nie składa broni. Bungie pokazało mroczny zwiastun 2. sezonu

Powiedzieć, że Marathon zawiódł oczekiwania, to nic nie powiedzieć. Produkcja, która miała kosztować sporo pieniędzy, na razie przynosi tych pieniędzy mało.

Mimo to Bungie nie poddaje się i stara się ratować sytuację. Pomóc ma w tym nadchodzący 2. sezon.

Marathon z 2. sezonem

Tenże 2. sezon gry Marathon otrzymał właśnie cinematic trailer, który ma wprowadzić nas w odpowiedni nastrój przed kolejnym etapem rankingowej rywalizacji. Nastrój mroczny, stąd też mroczniejszy wydźwięk samego materiału, w którym nie zawarto żadnych fragmentów rozgrywki. Całość trwa nieco ponad 2 minuty i chociaż znalazło się tam też miejsce na strzelanie, całość wygląda mocno niepokojąco. Gdybyśmy nie wiedzieli, jakiej konkretnie produkcji tyczy się ten trailer, można by pomyśleć, iż jest to zapowiedź jakiegoś horroru. Ale spokojnie, to nadal Marathon – ze wszystkimi tego konsekwencjami.