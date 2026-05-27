Marathon nie składa broni. Bungie pokazało mroczny zwiastun 2. sezonu

Powiedzieć, że Marathon zawiódł oczekiwania, to nic nie powiedzieć. Produkcja, która miała kosztować sporo pieniędzy, na razie przynosi tych pieniędzy mało.
Mimo to Bungie nie poddaje się i stara się ratować sytuację. Pomóc ma w tym nadchodzący 2. sezon.
Marathon z 2. sezonem
Tenże 2. sezon gry Marathon otrzymał właśnie cinematic trailer, który ma wprowadzić nas w odpowiedni nastrój przed kolejnym etapem rankingowej rywalizacji. Nastrój mroczny, stąd też mroczniejszy wydźwięk samego materiału, w którym nie zawarto żadnych fragmentów rozgrywki. Całość trwa nieco ponad 2 minuty i chociaż znalazło się tam też miejsce na strzelanie, całość wygląda mocno niepokojąco. Gdybyśmy nie wiedzieli, jakiej konkretnie produkcji tyczy się ten trailer, można by pomyśleć, iż jest to zapowiedź jakiegoś horroru. Ale spokojnie, to nadal Marathon – ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Sezon 2. zatytułowany został NIGHTFALL. Wraz z nim mamy otrzymać m.in. dostęp do zupełnie nowej mapy z lokacją Night Marsh, nowej powłoki Runnera o nazwie Sentinel, system Cradle oraz wiele innych. Twórcy już jakiś czas temu zapowiadali również nowe rajdy dla maksymalnie 6 graczy, większy wybór pancerzy oraz broni, a także, co raczej nie zaskakuje, przepustka sezonowa. Sezonowa aktualizacja ma także wprowadzić zmiany w balansie rozgrywki, a sami deweloperzy obiecali też, iż pochylą się nad raportowanymi wcześniej błędami. Pełny spis zmian mamy otrzymać bliżej startu.
Tymczasem NIGHTFALL rusza już 2 czerwca, czyli w najbliższy wtorek. To wtedy społeczność produkcji Bungie będzie mogła zapoznać się z tym, co przygotowano w związku z nadejściem 2. sezonu. Pytanie, czy pomoże to w przyciągnięciu graczy i większej aktywizacji tych, którzy zdążyli od tytułu odejść?
