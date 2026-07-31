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Sony odpowiada na krytykę dotyczącą zakończenia produkcji płyt z grami PlayStation

Mikołaj Berlik
2026/07/31 13:00
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Pierwsza oficjalna odpowiedź firmy.

Sony po raz pierwszy oficjalnie odniosło się do negatywnych reakcji graczy po ogłoszeniu, że od stycznia 2028 roku zakończy produkcję fizycznych płyt z grami na PlayStation. Firma przyznała, że zna opinie społeczności, ale nie zamierza zmieniać swojej decyzji.

PlayStation
PlayStation

Sony – koniec ery fizycznych wydań

Decyzja została ogłoszona na początku lipca wraz z informacją o planowanym zamknięciu części sklepów PlayStation Store. Wywołała ona silny sprzeciw wśród zwolenników fizycznych nośników. W odpowiedzi gracze uruchomili petycję „Don't Kill The Disc”, masowo krytykowali decyzję w mediach społecznościowych, a część społeczności zapowiedziała nawet bojkot PlayStation.

Podczas prezentacji wyników finansowych za pierwszy kwartał dyrektor finansowa Sony, Lin Tao, została zapytana o powody zakończenia produkcji płyt. Według Sony decyzję ogłoszono z około 1,5-rocznym wyprzedzeniem, aby gracze mieli czas się przygotować. Głównym powodem jest rosnąca popularność cyfrowej dystrybucji – podobny trend dotyczy całej branży rozrywkowej, a nie tylko gier. Proces przechodzenia na model cyfrowy będzie realizowany stopniowo.

GramTV przedstawia:

Jednym z argumentów Sony są aktualne dane sprzedażowe. Według przedstawionych wyników finansowych 82% gier na PlayStation jest obecnie kupowanych w wersji cyfrowej, a udział fizycznych wydań systematycznie spada. Zdaniem firmy pokazuje to, że większość klientów już korzysta głównie z dystrybucji cyfrowej. Lin Tao przyznała, że Sony otrzymało wiele opinii od graczy i jest świadome, że temat wywołuje silne emocje. Jednocześnie zaznaczyła, że firma chce rozwijać sposób kontaktu z użytkownikami w ramach przyszłego „cyfrowego ekosystemu”, co sugeruje, że kierunek obrany przez PlayStation nie ulegnie zmianie.

Dla osób preferujących fizyczne wydania oznacza to, że najbliższe kilkanaście miesięcy będzie ostatnim okresem, w którym nowe gry PlayStation będą regularnie trafiać na płyty. Po 2028 roku zakup gier ma odbywać się niemal wyłącznie w formie cyfrowej.

Źródło:https://insider-gaming.com/sony-finally-addresses-fan-backlash-towards-ending-playstation-discs/

Tagi:

News
Sony
PlayStation 4
PlayStation
Sony Interactive Entertainment
PlayStation 5
Mikołaj Berlik
Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:24

Po pierwsze jest też kwestia podaży. Ale nawet nie tylko bo dochodzi jeszcze jedna ważna kwestia - praktycznie nie ma dzisiaj różnicy między wersją na płycie i bez. Obie są za głupim DRM dzięki któremu Sony może odebrać Ci dostęp tak samo jak odbierają teraz dostęp ludziom do zakupionych filmów. Tylko z filmami jeszcze ludzie są świadomi plus były poprzednie wtopy np. Amazona który robił to samo więc ludzie więdzą lepiej i raczej jak ktoś jest mądry to nie kupuje filmu w wersji cyfrowej. 

The Crew od którego zaczęła się całą dyskusja ze Stop Killing Games było na płycie. Nie miało to znaczenia. Bo gra bez płyty też może nie być grywalna. Nawet jak masz grę na płycie i Sony wyłączy wsparcie dla konsoli jak teraz wyłączają dla PS3 to nie zaktualizujesz gry. Jak znajdziesz stary firmware to nie ma znaczenia bo nowa gra na nim nie zadziała. Nie mówiąc o tym że znalezienie starego i jego uruchomienie to byłby problem.

Ogólnie trzeba to pchnąć dużo dalej niż tylko "dajcie mi plastik" bo to nie o plastik chodzi tylko o to by gra którą kupiłem dzisiaj nadawałą się do uruchomienia za 10 czy 20 lat.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 13:20

Po 2028 znacznie wzrośnie ilość scrackowanych konsol.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112