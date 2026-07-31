Sony odpowiada na krytykę dotyczącą zakończenia produkcji płyt z grami PlayStation

Pierwsza oficjalna odpowiedź firmy.

Sony po raz pierwszy oficjalnie odniosło się do negatywnych reakcji graczy po ogłoszeniu, że od stycznia 2028 roku zakończy produkcję fizycznych płyt z grami na PlayStation. Firma przyznała, że zna opinie społeczności, ale nie zamierza zmieniać swojej decyzji. Sony – koniec ery fizycznych wydań Decyzja została ogłoszona na początku lipca wraz z informacją o planowanym zamknięciu części sklepów PlayStation Store. Wywołała ona silny sprzeciw wśród zwolenników fizycznych nośników. W odpowiedzi gracze uruchomili petycję „Don't Kill The Disc”, masowo krytykowali decyzję w mediach społecznościowych, a część społeczności zapowiedziała nawet bojkot PlayStation.

Podczas prezentacji wyników finansowych za pierwszy kwartał dyrektor finansowa Sony, Lin Tao, została zapytana o powody zakończenia produkcji płyt. Według Sony decyzję ogłoszono z około 1,5-rocznym wyprzedzeniem, aby gracze mieli czas się przygotować. Głównym powodem jest rosnąca popularność cyfrowej dystrybucji – podobny trend dotyczy całej branży rozrywkowej, a nie tylko gier. Proces przechodzenia na model cyfrowy będzie realizowany stopniowo.

GramTV przedstawia:

Jednym z argumentów Sony są aktualne dane sprzedażowe. Według przedstawionych wyników finansowych 82% gier na PlayStation jest obecnie kupowanych w wersji cyfrowej, a udział fizycznych wydań systematycznie spada. Zdaniem firmy pokazuje to, że większość klientów już korzysta głównie z dystrybucji cyfrowej. Lin Tao przyznała, że Sony otrzymało wiele opinii od graczy i jest świadome, że temat wywołuje silne emocje. Jednocześnie zaznaczyła, że firma chce rozwijać sposób kontaktu z użytkownikami w ramach przyszłego „cyfrowego ekosystemu”, co sugeruje, że kierunek obrany przez PlayStation nie ulegnie zmianie. Dla osób preferujących fizyczne wydania oznacza to, że najbliższe kilkanaście miesięcy będzie ostatnim okresem, w którym nowe gry PlayStation będą regularnie trafiać na płyty. Po 2028 roku zakup gier ma odbywać się niemal wyłącznie w formie cyfrowej. Fani PlayStation organizują bojkot. Protest przeciwko rezygnacji Sony z fizycznych wydań gier