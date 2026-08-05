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Avatar 3 potrzebował na to 18 dni. Spider-Man zrobił to w mniej niż tydzień

Jakub Piwoński
2026/08/05 12:30
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Całkiem nowy dzień nie zwalnia tempa. Po historycznym otwarciu produkcja błyskawicznie przekroczyła kolejną granicę.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień kontynuuje spektakularny marsz przez światowe kina. Po pobiciu rekordu otwarcia należącego do Avengers: Koniec gry nowy film z Tomem Hollandem osiągnął kolejny kamień milowy, dołączając do elitarnego grona miliardowych hitów w ekspresowym tempie. W obecnej sytuacji to już nie pytanie czy film osiągnie sukces, tylko jak wielkich rozmiarów będzie.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Drugi najszybszy miliard w historii kina

Do kin Spider-Man: Całkiem nowy dzień trafił 31 lipca i już w pierwszych dniach przeszedł do historii, notując największe otwarcie wszech czasów. Teraz produkcja Sony i Marvel Studios ustanowiła kolejny imponujący wynik. Film przekroczył 1 miliard dolarów światowych wpływów w zaledwie sześć dni. Szybciej dokonało tego jedynie Avengers: Koniec gry, które w 2019 roku osiągnęło ten pułap już podczas premierowego weekendu. Dla porównania, Avatar: Ogień i popiół Jamesa Camerona potrzebował na przekroczenie miliarda dolarów aż 18 dni. Spider-Man: Brand New Day dokonał tej sztuki trzykrotnie szybciej – w zaledwie sześć dni.

Świetnie wygląda również sytuacja na rynku amerykańskim. Najnowszy film o Spider-Manie powstały w ramach MCU zarobił tam już 407 milionów dolarów, stając się najszybszym filmem w historii, który przekroczył granicę 400 milionów dolarów w krajowym box office. Produkcja ustanowiła także rekord wpływów uzyskanych w poniedziałek, inkasując tego dnia 47 milionów dolarów.

GramTV przedstawia:

Takie wyniki sprawiają, że coraz więcej analityków zaczyna zastanawiać się już nie nad tym, czy nowy Spider-Man osiągnie spektakularny końcowy rezultat, lecz jak wysoki on będzie. Jeżeli film utrzyma obecne tempo, ma realną szansę dołączyć do najbardziej dochodowych produkcji w historii kina.

Przypomnijmy, że Spider-Man: Brand New Day jest czwartą odsłoną przygód Petera Parkera z Tomem Hollandem w roli głównej. Obok niego na ekranie pojawiają się między innymi Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Jon Bernthal oraz Mark Ruffalo, który ponownie wciela się w Bruce'a Bannera, znanego jako Hulk.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/8/4/brand-new-day-hits-1-billion-in-just-six-days-record-setting-47m-monday

Tagi:

Popkultura
Sony
Disney
Marvel
Spider-Man
MCU
Tom Holland
box office
Zendaya
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Peter Parker
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112