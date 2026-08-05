Avatar 3 potrzebował na to 18 dni. Spider-Man zrobił to w mniej niż tydzień

Spider-Man: Całkiem nowy dzień kontynuuje spektakularny marsz przez światowe kina. Po pobiciu rekordu otwarcia należącego do Avengers: Koniec gry nowy film z Tomem Hollandem osiągnął kolejny kamień milowy, dołączając do elitarnego grona miliardowych hitów w ekspresowym tempie. W obecnej sytuacji to już nie pytanie czy film osiągnie sukces, tylko jak wielkich rozmiarów będzie.

Drugi najszybszy miliard w historii kina

Do kin Spider-Man: Całkiem nowy dzień trafił 31 lipca i już w pierwszych dniach przeszedł do historii, notując największe otwarcie wszech czasów. Teraz produkcja Sony i Marvel Studios ustanowiła kolejny imponujący wynik. Film przekroczył 1 miliard dolarów światowych wpływów w zaledwie sześć dni. Szybciej dokonało tego jedynie Avengers: Koniec gry, które w 2019 roku osiągnęło ten pułap już podczas premierowego weekendu. Dla porównania, Avatar: Ogień i popiół Jamesa Camerona potrzebował na przekroczenie miliarda dolarów aż 18 dni. Spider-Man: Brand New Day dokonał tej sztuki trzykrotnie szybciej – w zaledwie sześć dni.