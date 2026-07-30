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The Pokemon Company i Sony przekazują prawie milion dolarów na pomoc po trzęsieniu ziemi w Kumamoto

Mikołaj Berlik
2026/07/30 16:00
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Świetny gest ze strony firm.

The Pokemon Company oraz Sony ogłosiły przekazanie łącznie 150 milionów jenów (około 918 tys. dolarów) na działania ratunkowe i odbudowę po silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło prefekturę Kumamoto w Japonii.

The Pokemon Company
The Pokemon Company

100 milionów jenów od The Pokemon Company

The Pokemon Company poinformowało w oficjalnym komunikacie, że przekaże 100 milionów jenów (ponad 2,3 miliona zł) dla prefektury Kumamoto, Japońskiego Czerwonego Krzyża oraz innych organizacji wspierających poszkodowanych. Firma wyraziła również współczucie wszystkim osobom dotkniętym katastrofą i życzyła regionowi szybkiej odbudowy.

Wczytywanie ramki mediów.

Sony zadeklarowało wpłatę co najmniej 50 milionów jenów (ponad 1,1 miliona zł) na rzecz Japońskiego Czerwonego Krzyża i Emergency Relief and Recovery Fund for Children, prowadzonego wspólnie przez Save the Children i Sony. Dodatkowo firma uruchomiła wewnętrzną zbiórkę wśród pracowników, deklarując, że będzie dopasowywać ich darowizny, co oznacza, że całkowita kwota wsparcia może jeszcze wzrosnąć.

GramTV przedstawia:

Do katastrofy doszło 28 lipca, gdy prefekturę Kumamoto nawiedziło trzęsienie ziemi o maksymalnej intensywności shindo 7 według japońskiej skali sejsmicznej. Według dostępnych informacji, zginęły co najmniej 34 osoby, setki osób zostały ranne, zawaliło się centrum handlowe w mieście Yatsushiro po eksplozji wywołanej wstrząsami, a w pobliskim Uki wybuchł pożar, z torów wykoleił się pociąg.

Prezes Sony, Hiroki Totoki, wypowiedział się przy tej okazji. Dowiedzieliśmy się, że Kumamoto odgrywa ważną rolę dla działalności koncernu, ponieważ znajduje się tam jeden z kluczowych ośrodków produkcji półprzewodników Sony. W swoim oświadczeniu wspomniał wieloletnie związki firmy z lokalną społecznością oraz wyraził kondolencje rodzinom ofiar i nadzieję na szybką odbudowę regionu.

Łączna zadeklarowana pomoc obu firm wynosi obecnie 150 milionów jenów, przy czym wsparcie ze strony Sony może jeszcze wzrosnąć dzięki programowi dopasowywania darowizn pracowników.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/the-pokemon-company-and-sony-donate-almost-usd1-million-in-total-towards-relief-and-restoration-efforts-for-areas-affected-by-japans-kumamoto-earthquake/

Tagi:

News
Sony
Japonia
Sony Interactive Entertainment
The Pokemon Company
trzęsienie ziemi
The Pokémon Company
Mikołaj Berlik
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