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Black Flag Resynced nie przykrywa problemów Ubisoftu. Spadły pensje i zatrudnienie

Maciej Petryszyn
2026/07/13 16:45
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Trwający rok trudno nazwać dla Ubisoftu udanym. O francuskim gigancie najczęściej pisało się przecież z uwagi na liczne problemy.

Skasowane projekty, zwolnienia, strajki. W firmie zdecydowanie dużo się działo, chociaż niekoniecznie pozytywnie.

Ubisoft
Ubisoft

Pensje i zatrudnienie w Ubisofcie w dół

Dopiero teraz atmosfera wokół Ubi nieco się zmieniał. To za sprawą udanej premiery Assassin's Creed Black Flag Resynced. Remake czwartej odsłony asasyńskiego cyklu, który w naszej recenzji zgarnął ocenę 8,5 na 10, okazał się strzałem w dziesiątkę. Z jednej strony w zaledwie dobę gra Ubisoft Singapore sprzedała się w liczbie ponad 2 milionów kopii. Z drugiej zaś pobiła na rekord serii na platformie Steam i w najlepszym momencie przyciągnęła przed ekrany ponad 100 tysięcy użytkowników jednocześnie. Nie uchroniło to jednak jednego z pomagających przy pracach nad tytułem studiów przed zwolnieniami.

GramTV przedstawia:

Ale to nie wszystko. Ubisoft opublikował nowy roczny raport o objętości 356 stron. Wynika z niego, że średnie roczne wynagrodzenie w firmie w porównaniu z ubiegłym rokiem spadło o 4%. Wcześniej było to 71 940 euro, podczas gdy teraz mowa już o 69 399 euro – a więc około 5 783 euro miesięcznie. Spadek zaliczono również w kwestii liczby pracowników – 12 miesięcy temu było ich 17 782, teraz zaś 16 590. Z tego grona 19,6% stanowią osoby poniżej 30. roku życia. Na tym polu również jest gorzej niż przy okazji poprzedniego raportu. Wtedy osoby mające mniej niż 30 lat stanowiły 23,7% kadr.

Wracając jednak do serii Assassin's Creed – pora wydaniem remake’u Assassin's Creed 4: Black Flag studio zakończyło niedawno wsparcie dla poprzedniej odsłony, czyli Assassin’s Creed Shadows. Jednocześnie pojawiły się doniesienia, jakoby Black Flag Resynced mogło skrywać wskazówki na temat kolejnej części, a więc tajemniczego Assassin's Creed Hexe.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/20693-ubisoft-the-average-employee-salary-has-fallen-4-in-one-year

Tagi:

News
Ubisoft
raport
pieniądze
pensje
pracownicy
raport finansowy
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
NOWAHUTANACZASIE
Gramowicz
Dzisiaj 16:58

Widać jak nadal DEI, LPGQWERTy++++ nadal im siedzie w głowie.

Ocenzurowali kobiece piersi w tym rimejku, idioci:)




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Portal: v.6.1.112