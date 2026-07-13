Black Flag Resynced nie przykrywa problemów Ubisoftu. Spadły pensje i zatrudnienie

Skasowane projekty, zwolnienia, strajki. W firmie zdecydowanie dużo się działo, chociaż niekoniecznie pozytywnie.
Pensje i zatrudnienie w Ubisofcie w dół
Dopiero teraz atmosfera wokół Ubi nieco się zmieniał. To za sprawą udanej premiery Assassin's Creed Black Flag Resynced. Remake czwartej odsłony asasyńskiego cyklu, który w naszej recenzji zgarnął ocenę 8,5 na 10, okazał się strzałem w dziesiątkę. Z jednej strony w zaledwie dobę gra Ubisoft Singapore sprzedała się w liczbie ponad 2 milionów kopii. Z drugiej zaś pobiła na rekord serii na platformie Steam i w najlepszym momencie przyciągnęła przed ekrany ponad 100 tysięcy użytkowników jednocześnie. Nie uchroniło to jednak jednego z pomagających przy pracach nad tytułem studiów przed zwolnieniami.