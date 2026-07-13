Black Flag Resynced nie przykrywa problemów Ubisoftu. Spadły pensje i zatrudnienie

Ale to nie wszystko. Ubisoft opublikował nowy roczny raport o objętości 356 stron. Wynika z niego, że średnie roczne wynagrodzenie w firmie w porównaniu z ubiegłym rokiem spadło o 4%. Wcześniej było to 71 940 euro, podczas gdy teraz mowa już o 69 399 euro – a więc około 5 783 euro miesięcznie. Spadek zaliczono również w kwestii liczby pracowników – 12 miesięcy temu było ich 17 782, teraz zaś 16 590. Z tego grona 19,6% stanowią osoby poniżej 30. roku życia. Na tym polu również jest gorzej niż przy okazji poprzedniego raportu. Wtedy osoby mające mniej niż 30 lat stanowiły 23,7% kadr.

Wracając jednak do serii Assassin's Creed – pora wydaniem remake’u Assassin's Creed 4: Black Flag studio zakończyło niedawno wsparcie dla poprzedniej odsłony, czyli Assassin’s Creed Shadows. Jednocześnie pojawiły się doniesienia, jakoby Black Flag Resynced mogło skrywać wskazówki na temat kolejnej części, a więc tajemniczego Assassin's Creed Hexe.