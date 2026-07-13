Assassin’s Creed: Black Flag Resynced skrywa zapowiedź AC Hexe? Gracze odnaleźli tajemniczą budowlę

Assassin’s Creed Black Flag Resynced zaliczyło wyjątkowo udany debiut. Pierwszy pełnoprawny remake w historii marki sprzedał się w liczbie dwóch milionów egzemplarzy już w ciągu pierwszej doby od premiery. Produkcja spotkała się również z ciepłym przyjęciem ze strony recenzentów i stała się najwyżej ocenianą częścią cyklu od czasu wydanego w 2013 roku oryginalnego Assassin’s Creed 4: Black Flag.

Widoczne obiekty mają symbolizować między innymi Assassin’s Creed Origins, Odyssey, Valhalla, Mirage oraz Shadows. Wśród nich znalazła się jednak także tajemnicza gotycka katedra, która nie pasuje bezpośrednio do żadnej z wymienionych produkcji. Zdaniem autora odkrycia może być to pierwszy ukryty materiał związany z Codename Hexe od czasu zapowiedzi gry w 2022 roku.

Gracze nie skupili się jednak wyłącznie na przygodach Edwarda Kenwaya. Podczas przeglądania materiałów dostępnych w Animusie znaleziono scenę, która może stanowić zapowiedź Assassin’s Creed Hexe. Odkryciem podzielił się użytkownik TheRAFITI69, który zauważył, że w ostatniej szczelinie można dostrzec budowle odnoszące się do kilku wcześniejszych części serii.

Początkowo sądzono, że budynek przedstawia katedrę w Würzburgu. Inni gracze zwrócili jednak uwagę, że jego wygląd bardziej przypomina kościół świętego Wawrzyńca w Norymberdze. Po porównaniu konstrukcji z dodatkowymi ujęciami autor znaleziska również przyznał, że druga interpretacja może być właściwsza.

Wczytywanie ramki mediów.

Obecność niemieckiej świątyni trudno uznać za przypadkową. Z dotychczasowych doniesień wynika bowiem, że akcja Assassin’s Creed Hexe ma rozgrywać się na terenach Świętego Cesarstwa Rzymskiego i koncentrować na wydarzeniach związanych z procesami o czary. Ubisoft nie przedstawił jeszcze pełnych informacji o fabule, ale oficjalnie potwierdził, że to właśnie Hexe będzie jednym z kolejnych ważnych projektów rozwijających serię.

Insider Rogue twierdzi, że odkryta lokacja rzeczywiście jest związana z nadchodzącą produkcją i może pojawić się także podczas jej pierwszej pełnej prezentacji. Według nieoficjalnych informacji główną bohaterką gry będzie Anika, kobieta uznawana za potomkinię Claudii Auditore, siostry Ezio. Źródła wspominają również o mroczniejszym charakterze historii, rozbudowanej skradance i realiach Niemiec z XVII wieku.

Wczytywanie ramki mediów.

Niepewna pozostaje również data premiery. Wcześniejsze przecieki sugerowały debiut pod koniec 2026 roku, jednak coraz częściej pojawia się możliwość przesunięcia gry na 2027 rok z powodu problemów podczas produkcji. Inne pogłoski wskazują, że Assassin’s Creed Hexe może zostać pokazane podczas Gamescomu 2026 w Niemczech.