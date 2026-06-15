Ubisoft porzuca Assassin's Creed Shadows. Poznaliśmy zawartość finałowej aktualizacji

Okazuje się bowiem, że wsparcie dla samurajskiego przedstawicieli serii zostaje zakończone. Przed nami już tylko jedna aktualizacja.

Oto zawartość ostatniej aktualizacji do Assassin’s Creed Shadows

Teraz twórcy postanowili podzielić się z nami jej zawartością. Wiemy więc, iż wraz z łatką 1.11.11 do Assassin’s Creed Shadows otrzymamy m.in. nową linię fabularną o nazwie Black Tides. Ta przeznaczona jest dla postaci będących już na etapie endgame’u. W jej ramach Naoe i Yasuke będą walczyć z Czarnym Krzyżem, czyli elitarnymi Templariuszami, którzy przybyli do Japonii specjalnie po to, by zapolować na głowy duetu protagonistów. Jak zacząć Black Tides? Trzeba ukończyć zarówno główny wątek, jak i dwa poprzednie darmowe pakiety zawartości. Nie jest natomiast wymagane przejście jedynego dużego dodatku, czyli Szponów Awaji.