Ubisoft porzuca Assassin's Creed Shadows. Poznaliśmy zawartość finałowej aktualizacji

Kilka dni temu Ubisoft ogłosił zaskakującą decyzję. Ta dotyczyła Assassin’s Creed Shadows.
Okazuje się bowiem, że wsparcie dla samurajskiego przedstawicieli serii zostaje zakończone. Przed nami już tylko jedna aktualizacja.
Oto zawartość ostatniej aktualizacji do Assassin’s Creed Shadows
Teraz twórcy postanowili podzielić się z nami jej zawartością. Wiemy więc, iż wraz z łatką 1.11.11 do Assassin’s Creed Shadows otrzymamy m.in. nową linię fabularną o nazwie Black Tides. Ta przeznaczona jest dla postaci będących już na etapie endgame’u. W jej ramach Naoe i Yasuke będą walczyć z Czarnym Krzyżem, czyli elitarnymi Templariuszami, którzy przybyli do Japonii specjalnie po to, by zapolować na głowy duetu protagonistów. Jak zacząć Black Tides? Trzeba ukończyć zarówno główny wątek, jak i dwa poprzednie darmowe pakiety zawartości. Nie jest natomiast wymagane przejście jedynego dużego dodatku, czyli Szponów Awaji.
Inną nowością są Domeny. Te, według samego Ubisoftu, są aktywnościami modyfikującymi działanie Animusa. W praktyce otrzymamy 5 nowych obszarów oraz 10 poziomów trudności. Jakby tego było mało, w miarę naszych postępów dodawane będą kolejne modyfikatory, które będą czyniły zabawę trudniejszą. Wraz z Domenami do gry trafi nowy endgame’owy kupiec, a także specjalna waluta. W ten sposób społeczność będzie mogła odblokowywać m.in. przedmioty kosmetyczne, ale i drzewko progresji. Do tego dochodzą oczywiście tzw. zmiany poprawiające jakość życia, natomiast posiadaczy Nintendo Switch 2 na pewno ucieszy optymalizacja wydajności GPU w trybie przenośnym.
GramTV przedstawia:
Ostatnia aktualizacja do gry Assassin’s Creed Shadows zadebiutuje 16 czerwca 2026 roku o godzinie 16:00 polskiego czasu. Po niej gracze nie mają już co spodziewać się żadnej nowej zawartości, a tym bardziej żadnego dużego rozszerzenia. Całe skupienie Ubisoftu przekierowane zostanie bowiem na Assassin’ Creed Black Flag Resynced.
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